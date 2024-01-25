Компьютерный порт получит различные улучшения, включая возможность игры без ограничения фреймрейта и поддержку ультрашироких мониторов.

Компания Sony официально раскрыла дату релиза Horizon Forbidden West на ПК. Продолжение знаменитого экшена от студии Guerrilla поступит в продажу уже 21 марта в Steam и EGS. Напомним, порт был анонсирован в сентябре 2023 года.

Как и в случае с другими PlayStation-эксклюзивами, портированными на ПК, Forbidden West выйдет в издании Complete Edition, то есть туда войдет не только основная игра, но и загружаемое дополнение Burning Shores, действие которого происходит после окончания основной сюжетной кампании.

Одновременно с анонсом даты выхода вышел трейлер с демонстрацией фишек ПК-версии Horizon Forbidden West. В их числе: возможность разблокировки частоты кадров, дополнительные настройки графики, поддержка DualSense, а также технологий DLSS, FSR и XeSS.

В сервисе Steam уже стартовали предзаказы Horizon Forbidden West Complete Edition. Стоимость составляет 1699 грн.

Подробнее о Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn. Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West осталась охотница из племени Нора – Элой. Она отправилась на западное побережье бывших США и столкнулась там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появляется еще одна сюжетная линия, которая заставит фанатов заговорить о неизбежном продолжении.

Сиквел о приключениях Элой поступил в продажу в феврале 2022-го, после чего получил дополнение Burning Shores. Средняя оценка игры на Metacritic составила 88 баллов из 100.

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