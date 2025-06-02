С помощью одной хитрости обычный продукт станет произведением искусства.

Яйца, сваренные вкрутую - это не только вкусный завтрак, но и хороший вариант закуски. Также часто именно такие яйца становятся ингредиентом для салатов или других блюд. Как варить яйца вкрутую, чтобы было еще вкуснее - далее в материале.

Как и сколько варить яйца вкрутую - рецепт

Есть несколько способов, как идеально сварить яйца, чтобы получить именно ту консистенцию белка и желтка, которую вы хотите. На самом деле, все просто - нужно всегда считать время, пока кипит вода, вовремя ее сливать и правильно остужать яйца. Пользователи Reddit поделились своими рецептами и рассказали, как сварить яйца вкрутую, улучшив их вкус.

Пользователь под ником bhambrewer написал, что делает рассол для маринования яиц - вода с уксусом 50\50, а также соль и специи. Яйца нужно сварить как обычно, затем сделать прокол в скорлупе, опустить в рассол, довести до кипения, проварить 20 минут, остудить и оставить в маринаде на несколько часов.

Видео дня

Другой юзер, legendarymechanic, поделился рецептом чайных яиц, и в комментариях его поддержали - люди пишут, что вареные яйца в чайном рассоле - это шедевр. Готовятся они просто:

2 ст.л соевого соуса;

2 чайные ложки сахара;

1 чайная ложка соли;

2 столовые ложки (или пакетика) листьев черного чая;

1 палочка корицы;

2–3 стручка бадьяна (в зависимости от размера).

Сырые яйца нужно положить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Затем уменьшить огонь до среднего, чтобы избежать пузырьков в воде - тогда белок будет нежным. Варить яйца можно не обязательно вкрутую - у вас есть право выбрать любое время варки и получить любую желаемую консистенцию.

Когда ключевой продукт сварится, его нужно достать и остудить в миске с ледяной водой. Затем по каждому яйцу нужно легонько постучать тыльной стороной ложки, чтобы равномерно расколоть скорлупу. Цель - сеть мелких трещин по всей поверхности. Если отваливаются небольшие кусочки, это нормально, но обламывания больших частей допустить нельзя.

Следующий шаг - поместить яйца в небольшую кастрюлю вместе с листьями чая, соевым соусом и специями, затем добавить достаточно воды, чтобы полностью покрыть их. Довести смесь до кипения, потом убавить огонь и варить 20 минут.

Когда яйца будут сварены, нужно выключить огонь и дать яйцам постоять в маринаде с чаем не менее пары часов, также можно оставить на ночь. Хранить такую закуску нужно в холодильнике, а перед подачей можно аккуратно разогреть.

Если вы точно запомнили, как правильно варить яйца вкрутую, и выполнили все инструкции верно, то, сняв скорлупу, увидите красивый мраморный узор.

Вас также могут заинтересовать новости: