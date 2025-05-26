Использование генеративного искусственного интеллекта может привести к репутационным потерям, утверждают в Take-Two.

На этой неделе Take-Two подала ежегодный отчёт 10-K в Комиссию по ценным бумагам США. В числе стандартных для индустрии рисков, вроде высокой конкуренции, появилось обновлённое упоминание об искусственном интеллекте.

Как сообщает Джейсон Шрайер из Bloomberg, компания обозначила ИИ как фактор, который может привести к серьёзным юридическим и репутационным рискам.

Отдельно подчёркивается, что интеграция таких технологий может вызвать усиленное внимание регуляторов, и даже если речь идёт о внутриигровом эксперименте, реакция аудитории способна поставить под угрозу деловую репутацию и финансовые показатели:

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"Развитие технологий искусственного интеллекта в нашей отрасли повлияло на производство игр для разработчиков и игровой опыт для игроков. Использование этой новой и развивающейся технологии, которая находится на ранних стадиях широкого коммерческого применения, создает социальные и этические проблемы, которые могут привести к юридическому и репутационному ущербу и ответственности".

В отчёте Electronic Arts риторика схожая. Компания пишет, что уже использует ИИ в бизнесе и разработке, но подчёркивает: если не управлять этим должным образом, возможны юридические и репутационные последствия, потеря доверия со стороны пользователей и негативное влияние на бизнес.

В игровом коммьюнити уже давно нарастает сопротивление генеративному ИИ. Пользователи высмеивают проекты, в которых замешан ИИ-контент, критикуют студии, размещающие вакансии с требованием опыта работы с ИИ-инструментами, и бойкотируют эксперименты с ИИ-озвучкой.

Даже воссоздание голоса Дарта Вейдера в Fortnite с согласия семьи Джеймса Эрла Джонса вызвало напряжённую реакцию среди профсоюзов и части сообщества. Фундаментальный конфликт здесь не столько в технологии, сколько в восприятии: геймеры хотят чувствовать, что за игрой стоят живые люди, а не алгоритмы.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft показала Quake 2, который полностью сделала нейросеть, и в него даже можно поиграть.

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