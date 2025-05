Раздача Tell Me Why приурочена к Pride Month, событию в ЛГБТ-сообществе.

Если вы давно хотели познакомиться с Tell Me Why, это отличный момент: эпизодическое приключение от создателей Life is Strange студии Dontnod снова бесплатно раздают в Steam. Раздача приурочена к месяцу Прайда, и проходит уже пятый год подряд.

Студия не делает из этого шумной акции, просто делает игру бесплатной, а в прошлом просила: если есть возможность, вместо покупки перечислить деньги в благотворительные фонды, поддерживающие трансгендерное сообщество.

Tell Me Why - это история о взрослении, принятии и семейных тайнах. Главные герои - близнецы Тайлер и Элисон Ронан, которые возвращаются в родной город на Аляске, чтобы разобраться в обстоятельствах смерти своей матери. Между ними - необычная связь: психическая способность переживать воспоминания вместе, но с разной перспективы, а вы выбираете, какие из них считать правдой.

Геймплейно это типичная игра Dontnod: в центре - сюжет и моральный выбор, а не загадки. От ваших решений зависит развитие отношений между героями и концовка истории.

В Steam у игры рейтинг "Очень положительные" (более 13 тысяч отзывов). Критики были более сдержанны, например, в обзоре от Eurogamer ей поставили 69/100, отметив, что в ней много души, но есть и сюжетные шероховатости.

