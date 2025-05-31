Разработчики обсуждали, как детально они могут показать голого ведьмака.

Какой должна быть первая сцена в "Ведьмак 3"? Разработчики выбрали для этого Геральта, принимающего ванную, и, как выяснилось, это решение чуть не развалило почту всей студии

В рамках десятилетия "Ведьмака 3" нарративный директор Филип Вебер признался, что один из самых длинных тредов на электронной почте в истории CD Projekt касался исключительно того, насколько голым должен быть Геральт в стартовой сцене: "Когда он встаёт, сколько задницы мы показываем?".

Это первая сцена игры, её видят буквально все, кто запускает Wild Hunt. Команда не могла себе позволить откровенную баню ради какой-то пошлятины, всё должно было быть в меру и со вкусом.

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И, по словам Вебера, в итоге нашли золотую середину, которую он описал как "ню в европейском стиле". К слову, аналогичный подход потом использовался и в сценах с Цири, например, в сауне.

И если сам эпизод с ванной стал интернет-мемом, то следующая сцена, поцелуй с Йеннифэр, оказалась для команды ещё более сложной. Анимационный директор Мачей Пьетрас отметил, что романтические сцены и поцелуи были на тот момент почти неизведанной территорией для игр, и в этом Ведьмак был чуть ли не первопроходцем.

Ранее мы рассказывали, что в CD Projekt RED случайно "спалили" управление "Ведьмак 4", пока играли в третью часть.

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