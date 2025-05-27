В том же году вышла Diablo, где был тот же баг, но не похоже, чтобы это кого-то волновало.

Оригинальный Fallout прославился своим вниманием к деталям, но, как оказалось, некоторые из них стоили разработчикам слишком дорого.

В новом видео на YouTube один из создателей Fallout Тим Кейн рассказал, как одержимо боролся с так называемым эффектом скользящих ног, когда ноги персонажей будто скользят на льду, даже когда они стоят на месте: "Мы держали ноги прочно на земле и потратили кучу времени, чтобы это выглядело правильно".

По его словам, тогда казалось, что это важно, мол, серьёзная ролевая игра не может позволить себе таких визуальных огрехов. Однако позже он начал сомневаться, стоила ли игра свеч: "До сих пор думаю, что мы потеряли в Fallout, пока пытались избавиться от этого эффекта".

Видео дня

Особенно больно Кейну было видеть, что Diablo, вышедшая за десять месяцев до Fallout, не парилась с этой проблемой вовсе. Там эффект скользящих ног был везде и никому не было дела.

В итоге Fallout всё равно стал культовым, но Кейн не перестаёт задумываться, что могло бы быть, если бы он тогда просто забил: "Подумайте, сколько фич мы не сделали, сколько времени потеряли, и сколько багов осталось в игре".

Недавно Тим Кейн рассказал, почему не стоит ждать официальных ремастеров первых двух Fallout. По словам разработчика, исходный код игр утерян.

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