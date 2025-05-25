Проект получил кодовое название Jupiter.

Sony готовится вернуться на рынок портативных консолей. По свежим утечкам, компания разрабатывает собственный чип для новой портативной консоли под кодовым названием Project Jupiter.

По данным инсайдера Jukanlosreve, чип создаётся в сотрудничестве с AMD, а производством займётся Samsung. Речь идёт о топовом 2 нанометровом техпроцессе SF2P, одном из самых передовых на рынке.

Однако это не будет какой-то переносной Playstation 5. По данным Digital Foundry, устройство не сможет запускать игры с PS5 напрямую. Скорее всего, Sony пойдут по пути Nintendo с упором на адаптированные версии под мобильное железо.

Видео дня

Sony уже сделала пробный шаг с Playstation Portal, стриминговым устройством, пусть и без возможности запускать игры локально. Теперь речь может идти о полноценной портативной консоли, которая станет идейным преемником PS Vita.

Ранее мы рассказывали, что была раскрыта вероятная дата выхода следующего поколения Playstation и Xbox. Одной из подсказок стала информация об отмененной игре во вселенной "Бегущего по лезвию".

Вас также могут заинтересовать новости: