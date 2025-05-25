Sony готовится вернуться на рынок портативных консолей. По свежим утечкам, компания разрабатывает собственный чип для новой портативной консоли под кодовым названием Project Jupiter.
По данным инсайдера Jukanlosreve, чип создаётся в сотрудничестве с AMD, а производством займётся Samsung. Речь идёт о топовом 2 нанометровом техпроцессе SF2P, одном из самых передовых на рынке.
Однако это не будет какой-то переносной Playstation 5. По данным Digital Foundry, устройство не сможет запускать игры с PS5 напрямую. Скорее всего, Sony пойдут по пути Nintendo с упором на адаптированные версии под мобильное железо.
Sony уже сделала пробный шаг с Playstation Portal, стриминговым устройством, пусть и без возможности запускать игры локально. Теперь речь может идти о полноценной портативной консоли, которая станет идейным преемником PS Vita.
Ранее мы рассказывали, что была раскрыта вероятная дата выхода следующего поколения Playstation и Xbox. Одной из подсказок стала информация об отмененной игре во вселенной "Бегущего по лезвию".