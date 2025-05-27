NetherRealm переходит к разработке следующей части.

NetherRealm объявила, что Mortal Kombat 1 больше не получит сюжетных дополнений и новых персонажей, об этом студия сообщила в соцсетях. Игра будет по-прежнему получать балансные патчи и технические обновления, но на этом поддержка в части контента завершена.

Разработчики признали, что это разочаровывающая новость для фанатов, однако отметили, что такой шаг необходим для того, чтобы сосредоточиться на следующем проекте.

В комментариях к посту сразу же вспомнили слова Эда Буна, который в 2022 году обещал, что MK1 получит больше пострелизной поддержки, чем любая предыдущая игра серии. Для сравнения, Mortal Kombat 11 активно обновляли больше двух лет, а прекращение выпуска контента для MK1 произошло всего через полтора года после релиза в сентябре 2023 года.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что в сети появились первые кадры фильма Mortal Kombat 2 с Карлом Урбаном в роли Джонни Кейджа. Премьера фильма назначена на 24 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: