Узнайте, что в июне подорожает и для кого введут налог.

Лето принесет украинцам немало изменений повседневной жизни. Мы рассказали, что изменится 1 июня в нашей стране - к примеру, для онлайн-продавцов введут новый налог, а владельцам авто повысят цены на техосмотр.

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Снижение лимитов на карточные переводы

С началом лета украинцам ограничат переводы с карты на карту - теперь без подтверждающих документов можно будет перечислить с одного счета на второй не более 100 000 гривень в месяц. Это не касается разных карт одного владельца, а также платежей за услуги, товары и продукты. Также ограничение не затронет волонтеров.

Налоги на онлайн-продажи

Продавцы товаров на онлайн-платформах теперь должны открывать ФОП и платить 10% от суммы оборота. Первые три продажи не будут облагаться налогом, но уже с четвертой придется платить 23% суммы без открытия спецсчета.

Ввели налоги на ОЛХ, Пром, Розетке и других сайтах еще в мае, но именно в июне продавцам могут начать рассылать письма с требованиями открыть соблюсти закон или заплатить штраф. Некоторые украинцы уже получают "письма счастья" от налоговой.

Пенсия в Украине с 1 июня

Размер пенсионных выплат летом не поменяется - минимальная пенсия по-прежнему составит 2361 гривню.

Однако пенсионерам с выплатами менее 10 тысяч гривень положена доплата к пенсии по возрасту, если в июне им исполнится 70, 75 или 80 лет. Надбавка составит 300, 456 и 570 гривень в месяц соответственно.

Компенсация за коммунальные услуги ВПЛ

Семьи переселенцев могут получить скидку на выплату коммунальных услуг. В июне ожидается нововведение - теперь компенсация для ВПЛ будут начисляться каждый месяц, а не с задержкой в квартал, как было ранее.

Субсидии на коммуналку

Лицам которые имеют право на субсидии по ЖКХ, продлят их на неотапливаемый сезон, то есть с мая по конец сентября. Процесс автоматический, но обратиться за продлением нужно будет украинцам, у которых поменялся состав семьи, финансовое состояние или другие ключевые показатели.

В целом в Украине упростили получение субсидий для приемных и многодетных семей, а также сирот. Таким категориям будет проще оформить выплаты.

Новые цены на техосмотр

В июне для коммерческих авто подорожает техосмотр - 1700 гривень за легковые машины и 2300 гривень за грузовые и автобусы. Сам процесс станет строже, но при этом лишится нескольких бюрократических моментов.

Повторное ВЛК для ограниченно годных

У военнообязанных со статусом "ограниченно пригодный к службе" есть срок до 5 июня, чтобы пройти ВЛК (укр. "військово-лікарська комісія"). По результатам комиссии они станут либо пригодными, либо непригодными к службе. Если проигнорировать требование, то гражданина могут подать в розыск.

Новые праздники в июне

Мы больше не будем отмечать День защиты детей 1 июня - Владимир Зеленский своим указом перенес детский праздник на 20 ноября.

Но это не значит, что в первом летнем месяце не будет поводов для празднования. 8 июня у христиан наступает Троица 2025, а светские праздники в июне - День журналиста 6 июня, День фермера 19 июня, День таможенника 25 июня и День Конституции 28 июня. Есть также скорбная дата 22 июня - День памяти жертв войны.

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