Рассказываем, что категорически нельзя сажать рядом с помидорами и почему.

Огородники в своем большинстве не задумываются о том, рядом с чем сажать томаты. В первую очередь думают о расположении грядки и экономии места, и иной раз тыкают рассаду там, где оно есть. Меж тем, не каждое соседство для томатов удачное. Давайте разберемся, можно ли сажать свеклу рядом с помидорами, морковь, огурцы и другие культуры, и какие из них садить нежелательно.

Напомним, ранее мы рассказывали, что положить в лунку при посадке помидор - плоды будут сладкими и ароматными.

Что нельзя сажать рядом с помидорами

Выбор правильных культур для посадки томатов-компаньонов помогает решить множество потенциальных проблем, но также важно знать, какие овощи лучше всего держать подальше от томатов, пишет Homesandgardens.com. Дело в том, что некоторые культуры могут воровать питательные вещества и лишать помидоры солнечного света, а также повышать риск того, что растения станут жертвами вредителей и болезней. Что нельзя выращивать вместе с томатами - смотрите ниже.

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Капуста

Речь идет не об одном конкретном растением, а скорее о целом семействе капустных - капуста белокочанная, цветная, брокколи, брюссельская и другая.

Дело в том, что эта культура забирает из почвы огромное количество воды и питательных веществ, поэтому томатам рядом с капустой ничего не достается. Недостаток питания и влаги серьезно влияет на размер помидоров и их урожай. Поэтому капуста рядом с помидорами - неудачное решение.

Картофель

Картофель относится к тому же семейству пасленовых, что и томаты - и это делает их плохими компаньонами. Им нужны одни и те же питательные вещества, овощи будут конкурировать друг с другом, и в этой битве часто проигрывают именно томаты.

Также не рекомендуется выращивать картофель и томаты вместе, поскольку обе культуры подвержены одним и тем же заболеваниям (например, бактериальное увядание и фитофтороз).

Кукуруза

Кукуруза и томаты любят солнце, защиту и плодородную почву, но при их совместном выращивании в огороде могут возникнуть три потенциальные проблемы. Оба растения будут соревноваться за питательные вещества, а высокорослая кукуруза будет затенять более мелкие растения томатов и мешать их развитию. Кроме этого, есть риск получить проблемы с томатной плодожоркой, или кукурузной гусеницей, которая является основным вредителем кукурузы и помидоров.

Лучше сажать кукурузу или томаты с другими компаньонами, например, настурцией или ароматическими травами, чтобы отпугивать вредителей.

Фенхель и укроп

Можно ли сажать укроп рядом с помидорами? Зонтичные, такие как укроп и фенхель, отлично смотрятся в огороде, но активно подавляют рост других растений. Этот защитный механизм помогает фенхелю и укропу процветать за счет соседов.

Помидоры никогда не растут рядом с фенхелем, а если вы их и посадите рядом, то томаты будут чахлыми и вряд ли дадут урожай. Кстати, по этой же причине не сажают горох рядом с помидорами - он угнетает томаты.

Баклажан

Баклажаны рядом с помидорами также никогда не высаживают. Баклажан - еще одна культура из семейства пасленовых, и она будет конкурировать с томатами за питание, и вредители с болезнями у обоих тоже общие.

Как быть с другими пасленовыми - например, сладким перцем? И можно ли сажать острый перец рядом с помидорами? Здесь ответ тоже отрицателен, хотя некоторые дачники экспериментируют и уверяют, что горькому перцу под силу защитить томаты от некоторых вредителей. Но все же лучше не рисковать.

Касательно того, можно сажать морковь рядом с помидорами или свеклу - то тут запретов нет, они хорошо уживаются вместе. Огурцы рядом с помидорами тоже растут неплохо, но в закрытом пространстве (теплице) нужно побеспокоиться о том, чтобы у каждого из этих видов овощей был свой микроклимат.

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