Не упустите подходящее время для посадки тыквы.

Вкусная и полезная тыквы высаживается в Украине одной из последних. Этот овощ теплолюбивый и не переносит заморозки. Часто его выращивают через рассаду, но можно посеять сразу в почву. Для этого важно подобрать правильный момент, чтобы семена не замерзли, но и не сгнили.

Мы разобрались, какое время считается оптимальным для посева и как сажать тыкву, чтобы не переживать об урожае. Следуйте этим правилам, и сможете вырастить крупный овощ даже не имея опыта.

Когда сажать тыкву семенами в открытый грунт

Хоть это растение считается неприхотливым, всё же имеет свои предпочтения в климате. И если их не учитывать, то семечки не прорастут. Для посева выбирайте теплый период с температурой около 18-20°. Впереди не должно быть заморозков, поэтому нередко процесс переносят на начало лета. В такое же время можно пересаживать рассаду.

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Если вы верите во влияние Луны на урожайность растений, то можно выбрать время для посадки по фазе спутника. Вот когда сажать тыкву по лунному календарю:

в мае - 28-31 число;

в июне - 3-8, 11, 14-17, 20, 22, 25-29 число.

Однако в первую очередь всё же стоит ориентироваться на прогноз погоды.

Как правильно сажать тыкву

Сначала нужно выбрать подходящий участок - хорошо освещенный, с лёгкой и рыхлой почвой. Примерно за две недели до посадки желательно удобрить огород перегноем или компостом. Тогда ко времени процедуры грунт будет достаточно питательным.

Сами семечки рекомендуется прорастить, чтобы они быстрее выросли. Для этого положите материал на влажную ткань и оставьте в теплом месте на 2-3 дня.

Выкопайте лунки глубиной около 7 см, и посадите в каждую по 2-3 семечка. На каком расстоянии сажать тыкву - зависит от сорта, но в среднем это 80-120 см между соседними растениями. В каждую яму можно положить щепотку золы или ложку компоста, если земля бедная. Закопайте, уплотните и полейте.

В будущем грядки стоит поливать и накрывать пленкой, если ожидаются заморозки. При появлении нескольких всходов оставьте самые сильные, а слабые проредите.

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