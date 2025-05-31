Ubisoft затизерила ремейк Splinter Cell: Chaos Theory, но использовала скриншот из другой игры

Вместо Сэма Фишера из Chaos Theory компания использовала изображение агента из Pandora Tomorrow.

В соцсетях Ubisoft появился новый пост с Сэмом Фишером и хештегом #SplinterCell, что многие восприняли как прямой намёк, что ремейк Chaos Theory жив и может появиться на ближайших презентациях, вроде Summer Game Fest или грядущего Ubisoft Forward.

Напомним, сам ремейк Splinter Cell был анонсирован ещё в декабре 2021 года. Проект описывали как полный пересказ с нуля на движке Snowdrop. В 2022 году стало известно, что сюжет перепишут и адаптируют под "современную аудиторию", но с тех пор Ubisoft хранила молчание.

Интересно другое: скриншот, который выложила Ubisoft, оказался не из Chaos Theory, как логично было бы сделать, а из Pandora Tomorrow. Это подметили фанаты, заметив, что изображение - просто кадр из вступительной заставки второй части.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что экранизация Splinter Cell с Томом Харди окончательно отменена. Фильм томился в производственном аду 20 лет, и создатели так и не смогли довести до ума ни сценарий, ни бюджет картины.

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