"Такое не придумаешь", - разработчики игры.

Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive стала неожиданным хитом: за 33 дня с момента релиза было продано 3.3 миллиона копий, а разработку вела команда из примерно 33 человек. Как написала студия у себя в соцсетях, нарочно такую магию чисел не придумаешь.

Игра стартовала мощно: за первые 3 дня - 1 миллион проданных копий, несмотря на доступность в Game Pass. В Steam Expedition 33 обогнала Metaphor: ReFantazio по пиковому онлайну, а аналитики уже называют её самой быстро продающейся JRPG за последние годы.

Критики хвалят проект за интересный сюжет, темп, визуальный стиль и явную любовь к жанру. Несмотря на конкуренцию со стороны более громких релизов вроде Oblivion Remastered, игра сумела выделиться и закрепить за собой статус одного из самых успешных дебютов года.

Видео дня

Ранее продюсер Clair Obscur: Expedition 33 заявил, что студия обязательно сделает ещё как минимум одну игру, у разработчиков уже есть идеи. Но сейчас Sandfall Interactive ещё оправляется от внезапного ошеломительного успеха проекта.

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