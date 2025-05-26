Один из создателей Fallout Тим Кейн объяснил, почему ремастеров первых частей ждать не стоит. Дело не только в юридических правах, но и в утерянном исходном коде.
Как рассказал Кейн в свежем видео на YouTube, даже если бы кто-то захотел переиздать первые Fallout, реализовать это крайне сложно. Исходный код может найтись у Bethesda, но для доступа к нему нужно пройти сложные юридические процедуры, а сама студия не сильно горит желанием заняться переизданием.
Сам Тодд Говард говорил: главное сейчас - просто сохранять доступность классических Fallout на современных ПК, а не делать их более современными.
Оригинальный Fallout вышел в 1997 году под крылом Interplay и стал культовым за счёт ролевой свободы и циничного постапокалиптического мира. Продолжение появилось всего год спустя и развивало вселенную спустя 79 лет после событий первой части.
Интерес к теме ремастеров только усиливается на фоне обсуждений возможного переиздания Fallout 3, ещё одной "легенды", которую фанаты хотели бы увидеть в новом качестве.
Ранее Тим Кейн рассказывал, что маркетологи хотели, чтобы первый Fallout был клоном Diablo. Но рекламщики быстро сменили мнение после того как разработчик рассказал, сколько это будет стоить.