Исходный код первых двух Fallout утерян.

Один из создателей Fallout Тим Кейн объяснил, почему ремастеров первых частей ждать не стоит. Дело не только в юридических правах, но и в утерянном исходном коде.

Как рассказал Кейн в свежем видео на YouTube, даже если бы кто-то захотел переиздать первые Fallout, реализовать это крайне сложно. Исходный код может найтись у Bethesda, но для доступа к нему нужно пройти сложные юридические процедуры, а сама студия не сильно горит желанием заняться переизданием.

Сам Тодд Говард говорил: главное сейчас - просто сохранять доступность классических Fallout на современных ПК, а не делать их более современными.

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Оригинальный Fallout вышел в 1997 году под крылом Interplay и стал культовым за счёт ролевой свободы и циничного постапокалиптического мира. Продолжение появилось всего год спустя и развивало вселенную спустя 79 лет после событий первой части.

Интерес к теме ремастеров только усиливается на фоне обсуждений возможного переиздания Fallout 3, ещё одной "легенды", которую фанаты хотели бы увидеть в новом качестве.

Ранее Тим Кейн рассказывал, что маркетологи хотели, чтобы первый Fallout был клоном Diablo. Но рекламщики быстро сменили мнение после того как разработчик рассказал, сколько это будет стоить.

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