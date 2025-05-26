Разработка Grow a Garden заняла всего 3 дня.

Абсолютный лидер по числу игроков в 2025 году - не GTA и не Call of Duty, это Grow a Garden, пользовательская игра в Roblox про огород, созданная подростком. На днях она собрала 8.9 миллионов игроков одновременно, для сравнения: рекорд PUBG в Steam - 3,26 миллиона.

Изначально всё максимально просто: игроку выдают грядку, он сажает овощи, продаёт урожай, покупает новые семена, повторяет. Культуры растут даже в офлайне, а ускорение и новые возможности можно купить за донатную валюту Robux.

Однако всё дошло до того, что игроки выстроили рыночную экономику, сделав семена ценными активами. На YouTube можно найти полно прямых трансляций, где отслеживают стоимость редких семян.

Видео дня

Автор сделал игру буквально за три дня, потом к нему подключилась студия Splitting Point, выкупив часть проекта и взяв управление на себя, но сам разработчик сохранил около 50% доли. Позже к команде присоединилась ещё одна Roblox-студия - Do Big.

Когда Grow a Garden начала взрывать топы, исследователи из TD Cowen предположили, что игра искусственно накручивает популярность с помощью ботов, якобы странно много новых аккаунтов из Филиппин и Индонезии, но спустя пару дней они сами отозвали свои обвинения. В Roblox тоже подтвердили: всё по-честному, рост органический, а удержание и вовлечённость - в пределах нормы.

Ранее мы рассказывали, что Rockstar встретилась с создателями Roblox и Fortnite, чтобы набрать идей для GTA 6 Online. Компания хочет продвигать контент, созданный игроками.

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