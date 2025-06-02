Хоть разработчики не довели эту систему до ума, это можно исправить модами.

До выхода Stellar Blade на ПК осталась всего неделя, и вдобавок разработчики из Shift Up выпустили демоверсию, а это значит, что датамайнеры наконец-то получили доступ к файлам игры.

Как оказалось, Stellar Blade изначально задумывалась с мультиплеером. Моддеры обнаружили в файлах упоминания кооперативного режима, а также PvP. Более того, им удалось заспавнить двух персонажей одновременно, игра при этом автоматически переключается в режим с разделённым экраном.

Всё это указывает на то, что многопользовательские функции не просто рассматривались, а даже были частично реализованы до того, как их вырезали из финальной версии.

Боевая система в Stellar Blade подходит для совместного прохождения, и фанаты давно обсуждали, как круто было бы исследовать мир игры вдвоём. Теперь, когда код оказался в открытом доступе, вполне возможно, что моддеры вернут вырезанный контент.

Ранее мы рассказывали, что все разработчики Stellar Blade получили по PS5 Pro и 3 тысячи долларов в качестве подарка на корпоративе. Компания Shift Up решила сделать отблагодарить работников за успешный проект.

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