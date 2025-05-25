Новое здание компании в Осаке начнёт работу в 2027 году.

Capcom строит новый офис в Осаке рядом с текущей штаб-квартирой. Завершение строительства запланировано на 2027 год, сообщили представители Capcom во время финансового отчёта.

По словам компании, новое здание позволит набирать по 100 сотрудников в год. Кроме того, Capcom уже присматривает соседний участок под ещё одну студию.

В том же отчёте Capcom подтвердила верность своему движку RE Engine, на котором работают все последние хиты компании, от Resident Evil до Monster Hunter. Поддержка и развитие движка продолжатся, включая внедрение новых технологий.

Видео дня

Планы подкреплены результатами: прошлый финансовый год стал для Capcom очередным рекордом. Продажи игр превысили 51,8 миллиона копий, на 5 миллионов больше, чем годом ранее. В этом заслуга не только каталога хитов, но и Monster Hunter Wilds, который продался тиражом более 10 миллионов уже в первый месяц.

Ранее мы рассказывали, что Resident Evil 4 Remake купили уже 10 миллионов раз, и это самая успешная игра в серии по скорости продаж.

Вас также могут заинтересовать новости: