Также People Can Fly провела сокращения.

Глава студии People Can Fly Себастьян Войцеховский сообщил, что компания приостанавливает разработку сразу двух проектов: Gemini и Bifrost, а также сокращает часть сотрудников. Причина - срыв переговоров с неназванным издателем и нехватка ресурсов для продолжения работы.

По словам Войцеховского, проект Gemini заморожен из-за того, что издатель так и не предоставил обновлённое соглашение по дальнейшим этапам разработки и не дал понять, намерен ли он продолжать сотрудничество или разорвать контракт.

Bifrost, в свою очередь, был приостановлен на фоне этих событий и после анализа финансового положения студии, просто не осталось средств, чтобы тянуть второй проект.

Видео дня

И так как обе игры даже не были официально анонсированы, есть шанс, что мы никогда не узнаем, чем могли бы стать Gemini и Bifrost.

В финале своего заявления Войцеховски поблагодарил всех, кто работал над проектами, и выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации:

"Мы испытываем глубокую печаль и сожаление из-за того, как всё обернулось, и благодарны всем за их вклад".

Тем не менее, студия продолжает работать над другими проектами. В частности, она помогает The Coalition в разработке приквела Gears of War: E-Day, трудится над кооперативным выживачем Lost Rift, а также занимается ещё тремя неанонсированными играми с кодовыми названиями Bison, Echo и Delta.

Ранее мы рассказывали, что эксклюзив Playstation The Order 1886 должен был получить ещё 2 сиквела. Игры получили бы название The Order: 1891 и The Order: 1899.

Вас также могут заинтересовать новости: