Ubisoft прохладно тизерит ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag у себя в соцсетях

Ранее известный журналист Том Хендерсон сообщал, что официальный анонс переиздания можно ожидать в этом году.

Ubisoft продолжает развивать франшизу Assassin's Creed, и судя по некоторым намёкам, следующей игрой серии станет ремейк Assassin’s Creed 4: Black Flag.

Проект уже упоминался в утечках Тома Хендерсона как один из десятка новых тайтлов по серии, находящихся в разработке, и теперь, возможно компания начала подогревать интерес к обновлённой версии морского приключения.

Недавно британский аккаунт Assassin’s Creed в X опубликовал изображение из Black Flag в рамках тренда, где игроки делятся играми, которые хотели бы пройти заново, если бы им стёрли память. Возможно, админу аккаунта просто нравится Black Flag, но фанаты в комментариях восприняли это именно как намёк на скорый анонс ремейка.

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Black Flag считается одной из лучших игр серии, она сочетат морские сражения, исследование открытого мира и пиратскую тематику. Ремейк может существенно изменить геймплей, подогнав его под современные части серии.

Некоторые инсайдеры предполагают, что первая презентация ремейка Black Flag может состояться уже в июне на Ubisoft Forward.

Ранее мы рассказывали, что появились первые подробности экранизации Assassin's Creed от Netflix. Шоураннером станет продюсер первых двух сезонов "Мира Дикого Запада".

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