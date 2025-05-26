Узнайте, какие дни месяца будут действительно удачными для стрижки.

Человечество давно открыло потрясающее влияние Луны на живые организмы. Под воздействием спутника не только меняется самочувствие - даже волосы становятся послушными или запутанными. Вот почему рекомендуется заглянуть в лунный календарь стрижек перед записью к парикмахеру.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда можно стричь волосы в июне

В первый месяц лета Луна пройдет такие фазы:

Видео дня

растущая - 1-10, 26-30 июня;

полнолуние - 11 июня;

убывающая - 12-24 июня;

новолуние - 25 июня.

На основании положения спутника можно планировать уход за волосами. Например, убывающая Луна хорошо подходит для длительных процедур, таких как завивки и закрашивание седины. Полученный в это время результат закрепится надолго, поэтому к нему нужно подходить ответственно.

А период растущей Луны считается тем, когда лучше стричь волосы для ускорения роста. Это переменчивая фаза, когда состояние шевелюры быстро меняется. Укладка или новый цвет долго не продержатся, зато неудачная прическа скоро отрастет. Календарь стрижек советует использовать такие даты для экспериментов.

Лунный календарь стрижек на июнь 2025

Самые удачные даты для стрижки - 2-5, 7, 21, 23, 26-30 число. Можно провести процедуру и в другие дни, но это самые лучшие даты, когда стричь волосы. Прическа будет аккуратной, а её внешний вид даже превзойдет ожидание. После сеанса кончики оздоровятся и перестанут сечься.

Нельзя стричься 6, 8-9, 11, 15, 19-20, 25 июня. Укорачивание негативно влияет на шевелюру, усиливая её выпадение и ломкость. К тому же процедуру придется повторить заново, поскольку результат будет досадным.

Отличные дни для осветления и окрашивания - 2, 4, 12, 18, 21-23, 27, 30 число. После процедуры вы будете наслаждаться сочными и блестящими прядями нового цвета. Можно маскировать седину, перекрашивать волосы, делать мелирование.

Не рекомендуется краситься в такие даты - 6, 9-11, 14-15, 20, 24-25. Лучше перенести визит к колористу, если не хотите разочароваться. При большой необходимости можно лишь подкрасить кончики.

Завивать и укладывать волосы можно 1, 4-5, 13, 18, 21, 27 июня. Локоны станут послушными, легко примут нужную форму. Химические методы завивки навредят меньше, чем обычно.

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