Рассказываем, можно ли поливать укроп нашатырным спиртом и использовать для подкормки золу.

Укроп очень часто используется в приготовлении еды украинскими хозяйками, а потому многие самостоятельно выращивают его на своем огороде. Сегодня рассмотрим, чем поливать укроп в домашних условиях, чтоб он хорошо рос.

Как часто поливать укроп в открытом грунте

Для начала рассмотрим, как поливать укроп после посадки. Рекомендуется ежедневно увлажнять почву и каждые две недели слегка ее разрыхлять. Если же на улице очень жарко, то поливать придется дважды в день.

Теперь перейдем к тому, как часто нужно поливать укроп, когда он уже взошел. На этом этапе полив можно сократить до одного-двух раз в неделю. Если же говорить о подкормке, то не обязательно использовать магазинные удобрения.

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Хорошо подойдет для укропа зола. В ее составе много фосфора, который поможет получить пышную зелень. Особенно полезно вносить подкормку под первые всходы. Важно не переусердствовать, чтоб не сделать грунт слишком кислым.

Стакан золы разводим в ведре воды. Нужно хорошо перемешать и оставить на час настаиваться. Затем этим средством поливаем грядку с укропом.

Очень эффективной показала себя домашняя подкормка с нашатырным спиртом. Для полива можно в литре воды разводить неполную чайную ложку средства. Вносить раствор нужно аккуратно. При необходимости через неделю можно повторить. Это насытит вашу зелень азотом.

Некоторые садоводы иногда смешивают два упомянутых раствора, чтоб вносить их в качестве комплексного удобрения, однако лучше их разграничить. В одну недели поливаем нашатырным раствором, а на следующую - с золой. Таким образом получится не переборщить с подкормкой.

Зная, как поливать укроп и чем его удобрять, можно наслаждаться свежей зеленью все лето.

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