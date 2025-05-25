Теперь самая дорогая сделка в игровой индустрии официально легальна.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) официально прекратила судебное разбирательство против сделки между Microsoft и Activision Blizzard.

22 мая ведомство подало заявление об отзыве иска, завершив попытку заблокировать крупнейшее в истории игровой индустрии слияние компаний стоимостью 68 миллиардов долларов.

В документе FTC указывает, что интересы общества лучше всего будут соблюдены при прекращении административного разбирательства. Это финальная точка в истории, начавшейся с подачи временного запрета и иска в федеральный суд США в конце 2022 года.

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В июле 2023 Microsoft выиграла дело, и в октябре сделка была официально закрыта. Апелляция FTC, поданная вскоре после, также провалилась, и теперь ведомство признало бессмысленность дальнейшего сопротивления.

Вице-председатель и президент Microsoft Брэд Смит назвал решение победой здравого смысла и поблагодарил FTC за то, что та "сделала правильный выбор".

Ранее мы рассказывали, что Microsoft работает над интеграцией Steam в Microsoft Store. Также у компании есть такие же планы на EGS.

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