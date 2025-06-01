Старое лицо ведьмака из первой части не получилось перенести на новый движок.

Геральт изначально мог выглядеть совсем иначе. Во время разработки The Witcher 2 CD Projekt RED попыталась обновить его внешность: сделать лицо более анатомически корректным и реалистичным. Однако фанаты восприняли новую версию крайне негативно, и разработчикам пришлось срочно откатить изменения.

В первой части серии, созданной на движке Aurora от BioWare, Геральт имел нарочито стилизованное лицо с непропорциональными чертами, заострённый нос, почти полное отсутствие подбородка. Это выглядело уместно в условиях ограниченной графики и низкополигональных моделей.

Но с переходом на собственный движок Redengine во второй игре возможности художников сильно расширились, но вместе с этим старая внешность ведьмака оказалась непригодной для нового железа. Разработчики сделали Геральту новое лицо - более симметричное и даже привлекательное. Однако это вызвало бурную реакцию в сообществе: игроки посчитали, что герой стал слишком нормальным и потерял свою нечеловеческую харизму.

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После публикации первых скриншотов форум CD Projekt RED буквально взорвался, и разработчики получили шквал критики. В результате они вернули грубые черты оригинального образа, переработав их под новые технические возможности. В релизной версии "Ведьмак 2" лицо Геральта стало компромиссом между стилизованной версией из первой игры и более реалистичным исполнением.

Когда студия приступила к созданию третьей части, вопрос внешности Геральта снова встал на повестку дня. Как рассказал Eurogamer ведущий художник по персонажам Павел Мельничук, он хотел подкорректировать некоторые детали, например, форму носа. Но команда приняла сознательное решение не трогать модель: персонаж уже стал узнаваемым, и рисковать было нельзя:

"Если посмотреть на профиль Геральта: у него невероятный профиль, но кончик носа находится на одной прямой линии с лбом, как у греков, и это не подходило к его лицу, поэтому мы хотели это исправить. Но мы этого не сделали. Мы приняли решение: "Хорошо, это Геральт, он узнаваем, людям нравится наш персонаж. Мы пропускаем. Мы не можем повторить эту ошибку еще раз"".

Что касается "Ведьмак 4", который разрабатывается на движке Unreal Engine 5, технически возможностей для изменений снова предостаточно. Но Мельничук подчёркивает: трогать лицо Геральта не планируют. Единственное исключение, шутит он, - это Генри Кавилл.

Ранее мы рассказывали, что в CD Projekt RED случайно "спалили" управление "Ведьмак 4", пока играли в третью часть.

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