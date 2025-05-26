Это блюдо можно готовить в духовке и на сковороде.

Рулетики из баклажанов - это вкусное сезонное блюдо, которое давно знакомо украинским хозяйкам. Существует множество вариантов его приготовления. Сегодня мы рассмотрим несколько из них.

Рулетики из баклажанов - классический рецепт

Готовятся самые простые рулетики из баклажанов с помидорами. Это блюдо знакомо многим, так как является очень распространенным вариантом. Для его приготовления берем:

250 граммов помидоров;

400 граммов баклажанов;

две столовые ложки растительного масла;

четыре столовые ложки майонеза;

одну чайную ложку горчицы;

петрушку;

три зубчика чеснока;

соль.

Баклажаны нарезаем на пластины, подсаливаем их и оставляем, чтоб вышла горечь. Промываем и просушиваем. Готовим соус из майонеза, горчицы, чеснока и измельченной петрушки. Помидор нарезаем на полоски.

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Баклажаны обжариваем и выкладываем на салфетки, чтоб ушло лишнее масло. На доске или тарелке выкладываем одну пластину баклажана, смазываем соусом, вкладываем помидор и сворачиваем рулет. Повторяем со всеми овощами, сервируя тарелку.

Рулетики из баклажанов с сыром

Этот рецепт также очень простой и похож на предыдущий, однако готовится с другой начинкой. Чтоб сделать это блюдо возьмите:

четыре баклажана;

100 граммов твердого сыра;

три зубчика чеснока;

растительное масло;

соль;

майонез;

зелень.

Баклажаны моем, нарезаем и присаливаем, чтоб избавиться от горечи. Затем промываем и обжариваем.

Пока с них стекает масло, готовим начинку. Для нее натираем сыр, измельчаем чеснок и смешиваем это все с майонезом. На край полоски баклажана выкладываем начинку и сворачиваем.

По желанию можно приготовить рулетики из баклажанов с творожным сыром, заменив им твердый сыр и майонез. Так блюдо будет менее калорийным.

Рулетики из баклажанов с орехами по-грузински

Это очень вкусное и интересное блюдо, которое прекрасно подойдет, чтоб удивить гостей. Чтоб приготовить рулетики из баклажанов с орехами, берем:

килограмм баклажанов;

стакан грецких орехов;

соль;

одну чайную ложку хмели-сунели;

0,5 чайной ложки красного острого перца;

два-три зубчика чеснока;

зелень;

кориандр;

50 миллилитров растительного масла.

Подготавливаем баклажаны, как в предыдущих рецептах. Далее их выкладываем на смазанный маслом пергамент и смазываем еще и сверху. Запекаем в духовке при 200 градусов около 20 минут.

Оставляем их остывать и готовим начинку. Орехи, чеснок, зелень и специи перебиваем в комбайне. Дополнительно можно добавить одну-две столовые ложки воды, если масса слишком сухая и рассыпчатая.

Выкладываем начинку на баклажаны и сворачиваем их в рулетики. Подавать лучше со свежим салатом.

Рулетики из баклажанов с фаршем на сковороде

Для приготовления этого вкусного самодостаточного блюда не потребуется много времени. Оно хорошо подойдет на обед или ужин. Для приготовления берем:

два баклажана;

300 граммов любого фарша;

одну луковицу;

два зубчика чеснока;

0,5 чайной ложки соли;

черный перец;

две столовые ложки томатной пасты;

150 миллилитров воды;

0,5 чайной ложки сахара;

соль;

сушеный базилик и орегано.

Баклажаны нарезаем на тонкие (5 мм) пластины, солим и ненадолго оставляем, чтоб ушла горечь. Далее промываем и обсушиваем. Обжариваем до золотистости и выкладываем на бумажные полотенца, чтоб стекло лишнее масло.

В это время нарезаем лук, обжариваем его до мягкости и смешиваем с фаршем, измельченным чесноком. Приправляем и хорошо вымешиваем.

На ломтики баклажана выкладываем по одной чайной ложке мясной начинки и заворачиваем рулетики. Выкладываем их в глубокую сковороду так, чтоб шов был снизу. В томатную пасту добавляем воду, соль, сахар, сушеные травы и, по желанию, немного чеснока. Смешиваем этот соус и выливаем его к баклажанам. Накрываем крышкой и готовим около получаса на среднем огне. Рулетики из баклажанов готовы.

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