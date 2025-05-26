Рулетики из баклажанов - это вкусное сезонное блюдо, которое давно знакомо украинским хозяйкам. Существует множество вариантов его приготовления. Сегодня мы рассмотрим несколько из них.
- Рулетики из баклажанов - классический рецепт
- Рулетики из баклажанов с сыром
- Рулетики из баклажанов с орехами по-грузински
- Рулетики из баклажанов с фаршем на сковороде
Рулетики из баклажанов - классический рецепт
Готовятся самые простые рулетики из баклажанов с помидорами. Это блюдо знакомо многим, так как является очень распространенным вариантом. Для его приготовления берем:
- 250 граммов помидоров;
- 400 граммов баклажанов;
- две столовые ложки растительного масла;
- четыре столовые ложки майонеза;
- одну чайную ложку горчицы;
- петрушку;
- три зубчика чеснока;
- соль.
Баклажаны нарезаем на пластины, подсаливаем их и оставляем, чтоб вышла горечь. Промываем и просушиваем. Готовим соус из майонеза, горчицы, чеснока и измельченной петрушки. Помидор нарезаем на полоски.
Баклажаны обжариваем и выкладываем на салфетки, чтоб ушло лишнее масло. На доске или тарелке выкладываем одну пластину баклажана, смазываем соусом, вкладываем помидор и сворачиваем рулет. Повторяем со всеми овощами, сервируя тарелку.
Рулетики из баклажанов с сыром
Этот рецепт также очень простой и похож на предыдущий, однако готовится с другой начинкой. Чтоб сделать это блюдо возьмите:
- четыре баклажана;
- 100 граммов твердого сыра;
- три зубчика чеснока;
- растительное масло;
- соль;
- майонез;
- зелень.
Баклажаны моем, нарезаем и присаливаем, чтоб избавиться от горечи. Затем промываем и обжариваем.
Пока с них стекает масло, готовим начинку. Для нее натираем сыр, измельчаем чеснок и смешиваем это все с майонезом. На край полоски баклажана выкладываем начинку и сворачиваем.
По желанию можно приготовить рулетики из баклажанов с творожным сыром, заменив им твердый сыр и майонез. Так блюдо будет менее калорийным.
Рулетики из баклажанов с орехами по-грузински
Это очень вкусное и интересное блюдо, которое прекрасно подойдет, чтоб удивить гостей. Чтоб приготовить рулетики из баклажанов с орехами, берем:
- килограмм баклажанов;
- стакан грецких орехов;
- соль;
- одну чайную ложку хмели-сунели;
- 0,5 чайной ложки красного острого перца;
- два-три зубчика чеснока;
- зелень;
- кориандр;
- 50 миллилитров растительного масла.
Подготавливаем баклажаны, как в предыдущих рецептах. Далее их выкладываем на смазанный маслом пергамент и смазываем еще и сверху. Запекаем в духовке при 200 градусов около 20 минут.
Оставляем их остывать и готовим начинку. Орехи, чеснок, зелень и специи перебиваем в комбайне. Дополнительно можно добавить одну-две столовые ложки воды, если масса слишком сухая и рассыпчатая.
Выкладываем начинку на баклажаны и сворачиваем их в рулетики. Подавать лучше со свежим салатом.
Рулетики из баклажанов с фаршем на сковороде
Для приготовления этого вкусного самодостаточного блюда не потребуется много времени. Оно хорошо подойдет на обед или ужин. Для приготовления берем:
- два баклажана;
- 300 граммов любого фарша;
- одну луковицу;
- два зубчика чеснока;
- 0,5 чайной ложки соли;
- черный перец;
- две столовые ложки томатной пасты;
- 150 миллилитров воды;
- 0,5 чайной ложки сахара;
- соль;
- сушеный базилик и орегано.
Баклажаны нарезаем на тонкие (5 мм) пластины, солим и ненадолго оставляем, чтоб ушла горечь. Далее промываем и обсушиваем. Обжариваем до золотистости и выкладываем на бумажные полотенца, чтоб стекло лишнее масло.
В это время нарезаем лук, обжариваем его до мягкости и смешиваем с фаршем, измельченным чесноком. Приправляем и хорошо вымешиваем.
На ломтики баклажана выкладываем по одной чайной ложке мясной начинки и заворачиваем рулетики. Выкладываем их в глубокую сковороду так, чтоб шов был снизу. В томатную пасту добавляем воду, соль, сахар, сушеные травы и, по желанию, немного чеснока. Смешиваем этот соус и выливаем его к баклажанам. Накрываем крышкой и готовим около получаса на среднем огне. Рулетики из баклажанов готовы.