Рулетики из баклажанов лучше всего готовить летом / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Рулетики из баклажанов - это вкусное сезонное блюдо, которое давно знакомо украинским хозяйкам. Существует множество вариантов его приготовления. Сегодня мы рассмотрим несколько из них.

Рулетики из баклажанов - классический рецепт

Готовятся самые простые рулетики из баклажанов с помидорами. Это блюдо знакомо многим, так как является очень распространенным вариантом. Для его приготовления берем:

  • 250 граммов помидоров;
  • 400 граммов баклажанов;
  • две столовые ложки растительного масла;
  • четыре столовые ложки майонеза;
  • одну чайную ложку горчицы;
  • петрушку;
  • три зубчика чеснока;
  • соль.

Баклажаны нарезаем на пластины, подсаливаем их и оставляем, чтоб вышла горечь. Промываем и просушиваем. Готовим соус из майонеза, горчицы, чеснока и измельченной петрушки. Помидор нарезаем на полоски.

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Баклажаны обжариваем и выкладываем на салфетки, чтоб ушло лишнее масло. На доске или тарелке выкладываем одну пластину баклажана, смазываем соусом, вкладываем помидор и сворачиваем рулет. Повторяем со всеми овощами, сервируя тарелку.

Рулетики из баклажанов с сыром

Этот рецепт также очень простой и похож на предыдущий, однако готовится с другой начинкой. Чтоб сделать это блюдо возьмите:

  • четыре баклажана;
  • 100 граммов твердого сыра;
  • три зубчика чеснока;
  • растительное масло;
  • соль;
  • майонез;
  • зелень.

Баклажаны моем, нарезаем и присаливаем, чтоб избавиться от горечи. Затем промываем и обжариваем.

Пока с них стекает масло, готовим начинку. Для нее натираем сыр, измельчаем чеснок и смешиваем это все с майонезом. На край полоски баклажана выкладываем начинку и сворачиваем.

По желанию можно приготовить рулетики из баклажанов с творожным сыром, заменив им твердый сыр и майонез. Так блюдо будет менее калорийным.

Рулетики из баклажанов с орехами по-грузински

Это очень вкусное и интересное блюдо, которое прекрасно подойдет, чтоб удивить гостей. Чтоб приготовить рулетики из баклажанов с орехами, берем:

  • килограмм баклажанов;
  • стакан грецких орехов;
  • соль;
  • одну чайную ложку хмели-сунели;
  • 0,5 чайной ложки красного острого перца;
  • два-три зубчика чеснока;
  • зелень;
  • кориандр; 
  • 50 миллилитров растительного масла.

Подготавливаем баклажаны, как в предыдущих рецептах. Далее их выкладываем на смазанный маслом пергамент и смазываем еще и сверху. Запекаем в духовке при 200 градусов около 20 минут. 

Оставляем их остывать и готовим начинку. Орехи, чеснок, зелень и специи перебиваем в комбайне. Дополнительно можно добавить одну-две столовые ложки воды, если масса слишком сухая и рассыпчатая. 

Выкладываем начинку на баклажаны и сворачиваем их в рулетики. Подавать лучше со свежим салатом.

Рулетики из баклажанов с фаршем на сковороде

Для приготовления этого вкусного самодостаточного блюда не потребуется много времени. Оно хорошо подойдет на обед или ужин. Для приготовления берем:

  • два баклажана;
  • 300 граммов любого фарша;
  • одну луковицу;
  • два зубчика чеснока;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • черный перец;
  • две столовые ложки томатной пасты;
  • 150 миллилитров воды;
  • 0,5 чайной ложки сахара;
  • соль;
  • сушеный базилик и орегано.

Баклажаны нарезаем на тонкие (5 мм) пластины, солим и ненадолго оставляем, чтоб ушла горечь. Далее промываем и обсушиваем. Обжариваем до золотистости и выкладываем на бумажные полотенца, чтоб стекло лишнее масло.

В это время нарезаем лук, обжариваем его до мягкости и смешиваем с фаршем, измельченным чесноком. Приправляем и хорошо вымешиваем.

На ломтики баклажана выкладываем по одной чайной ложке мясной начинки и заворачиваем рулетики. Выкладываем их в глубокую сковороду так, чтоб шов был снизу. В томатную пасту добавляем воду, соль, сахар, сушеные травы и, по желанию, немного чеснока. Смешиваем этот соус и выливаем его к баклажанам. Накрываем крышкой и готовим около получаса на среднем огне. Рулетики из баклажанов готовы.

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