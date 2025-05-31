"Я уже использую управление из The Witcher 4. Ой, спойлер".

Во время стрима, приуроченного к 10-летию "Ведьмак 3", разработчики CD Projekt RED вспоминали работу над игрой и играли в ключевые моменты, комментируя их в реальном времени. Один из таких моментов случайно выдал любопытную деталь о "Ведьмак 4".

Нарративный директор Филипп Вебер во время боя с великаном внезапно начал путаться в управлении:

- Как тут нормально перекатываться? Прыжок - это ведь просто прыжок? - На "A" - С каких пор? - Всегда так было. - Нееет! - Да. - Я уже использую управление из The Witcher 4. Ой, спойлер.

Судя по всему, The Witcher 4 уже достаточно далеко в разработке, чтобы у команды сформировалась новая схема управления, и она настолько въелась в привычку, что даже в третьей части вызывает путаницу.

Видео дня

Напомним, с ноября прошлого года проект находится в полноценной стадии производства, а в декабре показали первый трейлер.

Ранее мы рассказывали, что главный сценарист "Ведьмак 4" абсолютно полностью уверен в успехе проекта. Марчин Блаха считает, что именно игры принесли вселенной "Ведьмака" популярность.

Вас также могут заинтересовать новости: