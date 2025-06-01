Узнайте, как летом 2025 года будет действовать бронирование критически важных работников.

Даже во время действия военного положения некоторым военнообязанным мужчинам предоставляется отсрочка от мобилизации. Один из легальных способов ее оформить - получить бронирование от работодателя. В Украине бронируют представителей критически важных для тыла профессий.

О том, каковы правила процедуры в 2025 году и нужно ли проходить ВВК, если есть бронь, эксклюзивно для УНИАН рассказал Михаил Лобунько, военный юрист ЮК "Приходько и партнеры".

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Кто может получить бронь от мобилизации в 2025 году

По словам эксперта, забронировать могут лиц, которые являются военнообязанными (мужчины и женщины-медики и фармацевты в возрасте от 25 до 60 лет). Для получения брони рабочий должен работать на предприятии, в государственном учреждении, организации, в компании или в корпорации, которые имеют возможность бронировать своих работников. Сейчас это доступно для компаний, которые признаны профильными министерствами критически важными.

Статус критичности предоставляют, к примеру, оборонным предприятиям и тем, которые сотрудничают с ВСУ и Минобороны и имеют мобилизационные задачи. Действует он один год.

Есть дополнительные требования по бронированию работников - они должны иметь обновленные военно-учетные данные и не находиться в розыске.

Как проверить бронь от мобилизации

Наличие бронирования лицо может самостоятельно проверить - такая информация указана в приложении "Резерв+". Кроме того, предприятие может предоставить лицу справку из "Дії" о "бронировании". Документ стоит носить с собой, чтобы показать по требованию работников ТЦК.

Сколько времени действует бронь от мобилизации

На государственном предприятии бронирование сотруднику предоставляется на время работы - то есть лицо забронировано до тех пор, пока там работает. Если же речь идет о предприятии, компании или корпорации негосударственной формы собственности, то человек может потерять бронь и до увольнения - бронирование снимается в том случае, если место работы потеряет статус критически важных.

Нужно ли проходить медкомиссию, если есть бронь

Сейчас военно-врачебную комиссию нужно снова пройти лицам, признанным ограниченно годными. Если такие граждане не пройдут ВВК до 5 июня, то, скорее всего, будут объявлены в розыск и из-за нарушения правил воинского учета не смогут забронироваться.

Военнообязанному лицу могут оформить бронь через "Дію", и при этом он может не ходить ни на ВВК, ни в ТЦК. Для этого лицо должно быть трудоустроено на критически важном предприятии и не иметь проблем с военным учетом. Работодатель может самостоятельно подать заявку в "Дію" на предоставление бронирования своему работнику.

Как уточняет УНИАН, порядок бронирования предусматривает, что если забронированному лицу дали повестку на ВВК, то оно должно пройти комиссию, чтобы в будущем не иметь проблем с военным учетом и не потерять право на получение отсрочки. В то же время нет такого требования для оформления брони. То есть работник может не проходить ВВК, чтобы забронироваться, но после получения бронирования уже обязан являться на врачебную комиссию по требованию.

справка Михаил Лобунько Старший юрист в Prikhodko&Partners Старший юрист практики военного права. Специализируется на таких вопросах, как оформление УБД, увольнение с военной службы, бронирование работников на период мобилизации, обжалование выводов ВВК, юридическое сопровождение клиентов в ТЦК и СП.

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