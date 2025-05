Сериал не будет пересказывать игру.

Хидео Кодзима подтвердил, что по Death Stranding создаётся аниме. При этом сериал не будет копировать сюжет игры, а предложит нечто новое.

В интервью Vogue Japan Кодзима поделился планами по расширению франшизы в виде другого медиа. Пока студия работает над сиквелом Death Stranding 2, он лично курирует сразу два направления: полнометражный фильм в сотрудничестве с A24 и отдельную аниме адаптацию: "Я хочу создать версию Death Stranding, которая возможна только в кино".

По его словам, цель - не просто пересказ, как это сделали с The Last of Us, а высказывание в духе авторского кино, которое могло бы получить какую-нибудь награду в Каннах или Венеции.

Видео дня

Он подчёркивает, что разные медиа дают новые инструменты для раскрытия мира, а Death Stranding как вселенная уже готова к расширению.

Впрочем, ни что за студия делает аниме, ни в каком жанре оно будет, Кодзима не поделился.

Но, возвращаясь к киношной адаптации, мы знаем, что фильмом по Death Stranding будет заниматься режиссёр "Тихого места" Майкл Сарноски, а главный актёр оригинальной игры, Норман Ридус, не против принять участие в фильме, хоть его туда пока что не звали.

Вас также могут заинтересовать новости: