Одно средство, которое часто есть на кухне, поможет от слизняков.

Для садоводов нет ничего важнее того, чтоб их растения были здоровыми и цветущими. В весенне-летний период настоящим вызовом являются слизняки, которые одним своим присутствием могут сделать сад неухоженным.

Сегодня рассмотрим, какой запах не переносят слизни - это поможет эффективно их отпугнуть. Они способны поедать цветы и растения, оставляя после себя дыры.

Ранее мы рассказывали, чем обработать малину весной от вредителей.

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Какие запахи ненавидят слизни

Если вы не хотите использовать вредные пестициды, то стоит воспользоваться советом профессионального садовода Бена, который делится рекомендациями в TikTok. В этот раз он рассказал, чем отпугнуть слизней.

По его словам, в борьбе со слизнями помогает обычный кулинарный ингредиент - чеснок. С его помощью можно сделать раствор, который не даст улитками и слизням поедать ваши растения.

Прокипятите половину головки чеснока в воде в течение 20 минут, а затем смешайте одну ее часть с девятью частями воды. Так можно получить натуральный отпугиватель вредителей.

Бен рекомендует "обливать" листья и цветы выбранных вами растений, что сделает их невкусными и не даст слизням ими питаться. Лучше всего для этих целей использовать мелкую лейку.

"Он (раствор) поглощается растением по мере роста, делая листья действительно неприятными для слизней и улиток и защищая их на весь оставшийся год.Попробуйте использовать его на георгинах, бархатцах и клематисах", - советует садовод.

Дополнительным преимуществом будет то, что чесночный отвар сработает как натуральное удобрение для ваших растений.

Чеснок богат серой, может убивать грибок и является одним из самых простых средств от инфекций.

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