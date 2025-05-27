В первую очередь, нужно сделать игру, которая нравится тебе самому, говорит Гийом Броше.

В Clair Obscur: Expedition 33 заложена очень личная философия, и у её геймдиректора Гийома Броше чёткая позиция: делать игры, которые в первую очередь нравятся самому разработчику.

В интервью для Pirate Software он признался, что считает себя очень везучим, и советует не принимать его опыт за универсальный рецепт. Тем не менее, главная мысль, которой он делится:

"Ты не должен делать игру, которую, как ты думаешь, захотят игроки. Делай ту, в которую сам хотел бы играть".

Броше подчёркивает, что рассчитывал на нишевую аудиторию, но благодаря совпадению вкусов с игроками Expedition 33 получила куда больший успех. По его словам, самые яркие инди-успехи последних лет - это всегда честные проекты, созданные не ради популярности, а по зову сердца.

Видео дня

Не в последнюю очередь, как отмечает сам Броше, всё получилось благодаря команде. Он называет её RPG-пати из людей, которые случайно встретились и идеально сработались. Один из ярких примеров - главная сценаристка, которая изначально пришла в проект как актёр озвучки.

Ранее актриса Дженнифер Инглиш, сыгравшая Маэль, рассказала, что лёгкий уровень сложности в Expedition 33 появился из-за неё. Она очень хотела пройти игру, но боялась, что не сможет её осилить.

Вас также могут заинтересовать новости: