Рассказываем, кто не подлежит мобилизации в 2025 году и какие основания дают отсрочку или освобождение от армии.

В виду военного положения, которое продлено до 7 августа нынешнего года, продолжается мобилизация в Украине военнообязанных граждан. Но некоторые из них в силу законных причин освобождаются - на время или насовсем - от военной службы. В комментарии УНИАН юристы объяснили, какие категории граждан не подлежат мобилизации согласно закону, а также в каких случаях чаще всего предоставляют отсрочку.

Кто не подлежит мобилизации - список оснований для освобождения от службы и отсрочки

В число тех, кто не подлежит мобилизации в Украине по новому закону ("О мобилизационной подготовке и мобилизации"), попадают несколько категорий украинцев:

те, кто достиг предельного возраста для военной службы (60+);

те, кому состояние здоровья не позволяет служить, и они признаны непригодными ВВК (полный список заболеваний, освобождающих от службы, указан в приказе Минобороны N402);

те, кто получил отсрочку от призыва (причины могут быть разными и все они прописаны в законодательстве).

Как рассказал в комментарии УНИАН военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко, полный список, кто не подлежит мобилизации, прописан в статье 23 вышеупомянутого закона о мобилизации.

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Самые распространенные основания для предоставления отсрочки следующие:

наличие у человека инвалидности любой группы (то есть, 1-й, 2-й или 3-й);

семейные обстоятельства, в том числе наличие родителей с 1-й или 2-й группой инвалидности, а также, если у жены военнообязанного 1-я, 2-я или 3-я группа инвалидности;

наличие ребенка в возрасте до 18 лет, который имеет инвалидность;

наличие совершеннолетнего ребенка с 1-й или 2-й группой инвалидности;

если военнообязанный содержит троих или более детей, которым менее 18 лет.

Военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько добавляет, что на его практике чаще всего отсрочку от мобилизации предоставляли в связи с наличием инвалидности у родителей или жены военнообязанного, если у него находились на содержании трое детей, в связи с постоянным уходом за родственником, а также еще на основании гибели родственника-военнослужащего во время выполнения боевых задач.

В то же время, отмечает Михаил Лобунько, статус "Непригоден к военной службе" лицу предоставляется только по состоянию здоровья (как уже говорили, список таких заболеваний указан в отдельном приказе Минобороны №402 - УНИАН). Как показывает практика, чаще всего непригодными в основном признают лиц из-за отсутствия одного из парных органов или конечностей и психических расстройств, в том числе из-за наличия шизофрении.

По словам Ярослава Звоненко, если человек прошел ВВК, и у него есть заболевание по одной из статей вышеупомянутого приказа Минобороны, который содержит подпункт А, то такой человек является непригодным к военной службе. Каждая статья документа Минобороны предусматривает отдельное заболевание. Лицо также могут признать непригодным к службе из-за совокупности заболеваний, но для этого его должны отправлять на дообследование.

В целом определение степени годности к службе - очень индивидуальный процесс, поскольку основания для предоставления статуса "Непригоден" могут быть очень разные. В моей практике часто обращались с запросом об оформлении непригодности из-за эпилептических приступов. Если такое заболевание будет подтверждено при прохождении ВВК, лицо может быть признано непригодным,

- говорит юрист.

Также, по словам юриста, если военнообязанное лицо прошло ВВК, и у него нашли заболевание, которое является основанием для предоставления статуса "Непригоден", то такое заключение еще обязательно должны утвердить в Центральной ВВК - без этого сейчас статус "Непригоден" не предоставляется. Иногда этот процесс может затянуться и длиться даже полгода.

В том случае, если ЦВВК отказалась утверждать заключение о признании военнообязанного лица непригодным к службе, человек может обратиться в суд, чтобы обжаловать такое решение.

справка Ярослав Звоненко Юрист практики военного права Ярослав предоставляет консультации по вопросам мобилизации, помощь в получении отсрочки. Он специалист в юридическом сопровождении военнослужащих по вопросам увольнения, компенсационных выплат и переводов в другую воинскую часть. Оказывает помощь военнослужащим в прохождении ВВК, обжаловании ВВК, написании рапортов и документов любой сложности.

справка Михаил Лобунько Старший юрист в Prikhodko&Partners Старший юрист практики военного права. Специализируется на таких вопросах, как оформление УБД, увольнение с военной службы, бронирование работников на период мобилизации, обжалование выводов ВВК, юридическое сопровождение клиентов в ТЦК и СП.

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