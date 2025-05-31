Узнайте, есть ли для женщин штрафы за нарушение воинского учета или запрет на выезд из Украины.

Несмотря на действие военного положения, мобилизация женщин в Украине остается добровольной, и изменений в этом отношении в 2025 году не предвидится. Однако женщины-медики обязаны состоять на воинском учете, иначе получат штраф. Украинки могут стать военнослужащими по контракту, но им могут отказать.

Юрист АО "Виннер Партнерс" Анастасия Руденко эксклюзивно для УНИАН рассказала, как в 2025 году будет действовать учет женщин, и в каких родах войск они могут служить.

Как действует воинский учет женщин 2025 и есть ли штрафы

Хотя у нас действует добровольная мобилизация женщин в Украине - список профессий, подлежащих учету, пока не сокращали. Женщинам, которые получили медицинское или фармацевтическое образование, надо обязательно становиться на воинский учет в ТЦК, даже если они не работают по специальности. Пребывание на учете не означает, что таких гражданок могут автоматически мобилизовать, или что есть ограничения их прав по выезду за границу

Если женщина-медик не станет на воинский учет, то ей грозит ответственность, предусмотренная в статье 210 Кодекса Украины об админправонарушениях (в ней прописано наказание за нарушение военнообязанными законодательства о воинской обязанности и военной службе, - Ред:)

За первое нарушение - штраф в размере от 850 гривен до 1700 грн.

За повторное нарушение в течение года - до 2550 грн.

Согласно разъяснениям от Министерства здравоохранения и Минобороны, работодатели не имеют право взять к себе на работу женщину с медицинской специальностью, которая не стала на учет и не получила военно-учетный документ. То есть женщина-медик не может быть официально трудоустроена, если нарушила правила воинского учета.

Могут ли женщины-медики выезжать за границу

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" женщины, которые получили медицинское или фармацевтическое образование, являются военнообязанными и обязаны стать на воинский учет. Сейчас военнообязанные женщины, которые не имеют проблем с воинским учетом, не являются военнослужащими, и которым не запрещено судом покидать украинскую территорию, могут свободно пересекать границу.

Права на выезд за границу без разрешения командования не имеют женщины, которые уже подписали контракт с ВСУ.

Кроме того, если женщина с медицинским образованием работает в медучреждении и не стала на воинский учет, руководство должно об этом сообщить, и она может быть внесена в реестр "Оберіг" как лицо, нарушившее правила воинского учета. В связи с этим могут запретить выезд за границу до момента, пока она не решит проблемы с военным учетом. Впрочем, обычно женщин не проверяют по базе "Оберіг" на границе.

Кто из женщин может подписать контракт с ВСУ с 1 июня

В законодательстве не предусмотрена обязательная мобилизация женщин в 2025 году. Украинки по желанию могут попробовать вступить в ряды войска на контрактной основе. К будущим военнослужащим есть ряд требований:

Гражданство Украины.

Возраст от 18 до 60 лет.

Пригодность к службе по заключению ВВК.

Не менее 9 классов образования.

Предпочтение отдается женщинам, которые имеют профессионально-техническое или высшее образование, связанное со сферами медицины (акушерки, медсестры, фельдшеры), IT и связи, правоведения, логистики, переводческого дела и финансов и учета.

В подписании контракта могут отказать, прежде всего - из-за заключения ВВК о непригодности к службе. К примеру, в ряды армии могут не взять женщин, которые имеют расстройства психики, онкологию, болезни сердца или нервной системы, туберкулез или ВИЧ/СПИД, нарушения опорно-двигательного аппарата, инвалидность 1 или 2 группы.

Отказать в подписании контракта могут украинкам, против которых открыто уголовное производство, которые находятся под следствием или против них идет суд или у которых есть непогашенная/неснятая судимость за особо тяжкие или тяжкие преступления. Контракт с ВСУ, к примеру, не смогут подписать лица, которых осудили за государственную измену, коррупцию или дезертирство.

Где служат женщины в 2025 году

Контрактниц могут отправлять в различные роды войск и подразделения - все зависит от образования женщины, состояния ее здоровья и потребностей армии. Чаще всего военнослужащие работают в мобильных медицинских подразделениях, военных госпиталях и эвакуационных группах. Женщины занимают такие должности:

стоматолог;

фельдшер;

лаборант;

медсестра;

врач.

Кроме того, если женщина имеет образование, связанное с IT, или опыт работы в сфере кибербезопасности, то ее могут отправить на службу в подразделения связи и предоставить должность техника-программиста, специалистки по кибервойне, радиотелефонистики или оператора связи. Женщин также могут отправить и в тыловое обеспечение или подразделения, которые занимаются логистикой. Еще они могут работать в штабных и административных подразделениях. При наличии технического образования могут зачислить на службу в инженерно-саперные подразделения или части, которые занимаются ремонтом техники. Многие украинки проходят службу в подразделениях территориальной обороны по месту жительства.

После прохождения специального отбора, гражданки могут попасть и в военную разведку. Также женщины могут служить и в пехоте, и в артиллерии, и в десантно-штурмовых войсках, механизированных и танковых бригадах, то есть в целом они имеют такие же возможности для прохождения службы, как и мужчины.

справка Анастасия Руденко Юрист АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Окончила Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко по специальностям: Право и практическая психология. Получила два диплома бакалавра. Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности Частное право и предпринимательство. Диплом магистра. Работала в органах местного самоуправления, хорошо ориентируется в сфере публичного права, административных процедур и защиты прав граждан.

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