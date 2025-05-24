Главной фишкой Project Milo был мальчик, который осмысленно поддерживал диалог с игроком и взаимодействовал с реальным миром.

Легендарный геймдизайнер Питер Молиньё вспомнил о проекте, который многие до сих пор считают чуть ли не самым амбициозным провалом в истории Xbox.

Речь о Project Milo, экспериментальной игре для Xbox Kinect, где игрок взаимодействовал с виртуальным мальчиком по имени Майло. Камера должна была распознавать голос, мимику и жесты, чтобы создать эффект живого общения.

Это не была игра в привычном смысле, только разговоры, реакции, эмоциональная связь и попытка симулировать настоящее воспитание ребёнка.

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Также Project Milo должен был размыть границу между игрой и реальностью. Майло можно было передать лист бумаги с рисунком из реального мира, а сам игрок мог появиться в мире игры в отражении в воде.

На конференции Nordic Game в Швеции Молиньё вспоминал, как впервые увидел Kinect в лаборатории Microsoft. Устройство поражало возможностями: широкое поле обзора, отличное отслеживание движения, мощные сенсоры. Но мечта быстро разбилась о реальность: инженеры посчитали, что такой Kinect обойдётся покупателю в 5 тысяч долларов.

В итоге устройство урезали, оставив лишь базовые функции. Поле зрения стало настолько узким, что оно едва ли могло "увидеть" игрока, сидящего сбоку. Это полностью ломало концепцию Project Milo, где было важно, чтобы герой чувствовал присутствие и движение собеседника в пространстве.

Параллельно изменилась и стратегия Microsoft. Kinect решили продвигать не как платформу для сложных или серьёзных игр, а как устройство для вечеринок, танцев и фитнеса. Молиньё это сильно не понравилось: "Я геймер, и я не хочу играть в игры стоя и скакать вокруг, как придурок".

Серьёзный проект про ребёнка, с которым можно было подружиться и воспитывать его, вдруг оказался неуместен. В самой корпорации сказали прямо: такой продукт не вписывается в линейку. Разработка была закрыта, и никто так и не увидел финальной версии.

Молиньё говорит, что они "читерили" с голосовым вводом, вместо распознавания речи использовали заготовленные шаблоны. Но тогда это была настоящая магия: мальчик реагировал, запоминал, обижался, спрашивал, делился мыслями.

Всё было построено не на действиях, а на связи между персонажем и игроком:

"Это был не рассказ о героях или конце света. Это было просто чувство - что рядом с тобой кто-то, кто тебя любит".

Новую часть другого детища Молиньё - Fable - перенесли на 2026 год, но есть и хорошие новости: разработчики впервые показали геймплей перезапуска.

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