Игры получили бы название The Order: 1891 и The Order: 1899.

На момент релиза в 2015 году The Order: 1886, разработанный студией Ready at Dawn, выглядел как потенциальный старт большой франшизы, но несмотря на необычный сеттинг и невероятную на тот момент картинку, критики остались не в восторге от игры, отметив её не большую продолжительность и однообразный геймплей.

В интервью Жюльену Шьезу креативный директор проекта Ру Вирасурия рассказал, что сиквел был в разработке на ранней стадии и должен был расширить рамки первой игры.

В частности, речь шла о значительно более масштабных сражениях и мультиплеере. Любопытно, что мультиплеер разрабатывался ещё для первой части.

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Планов у команды было с запасом: два сиквела The Order: 1891 и The Order: 1899, а также общий сюжетный замысел на целую трилогию. До третьей части дело не дошло, но Вирасурия утверждает, что понимал, куда двигать франшизу дальше и даже написал несколько сценариев, разворачивающихся уже в 20 веке.

Однако The Order: 1886 продалась тиражом около 2 миллионов копий, что слишком мало для проекта такого калибра, поэтому сиквелы были закрыты.

Ранее мы рассказывали, что разработчики "Человека-паука" из Insomniac Games хотели воскресить забытый шутер про пришельцев Resistance, но Sony отклонила идею.

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