Рассказываем, когда начинается и заканчивается Петров пост.

В новоюлианском церковном календаре, на который перешла Православная Церковь Украины, Петров пост считается одним из основных четырех. Его другие названия: Апостольский или Петропавловский пост, а в народе - Петровка. Он отсылает нас к жизни и деяниям двух апостолов и евангелистов Петра и Павла.

Подробности о том, когда Петров пост в 2025 году начинается и заканчивается, а также как его соблюдать - далее в материале.

Петров пост 2025 - начало и конец

Начнем с того, когда начинается Петров пост. Он стартует через 7 дней после Зеленого воскресенья или Пятидесятницы (Троица 2025). Пост всегда начинается во второй понедельник после этого праздника. Таким образом его дата привязана к Пасхе, ведь именно от нее отсчитывается день Троицы.

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В этом году верующие могут начать пост 16 июня. Завершится он в третье воскресенье после Троицы - перед днем памяти Петра и Павла. Когда заканчивается Петров пост - 28 июня.

Петров пост - как соблюдать

Так как пост соблюдают перед днем памяти двух апостолов, то его можно считать духовной подготовкой к нему. Нужно будет исповедоваться, молиться и ограничить себя в еде. Это все взаимосвязано и необходимо, чтоб очистить свои мысли после Пятидесятницы. В то же время Петров пост не такой строгий, как Великий.

Петр и Павел были рыбаками, а потому в пост, посвященный им, можно есть морепродукты и рыбу. Исключением являются среда и пятница. Мясных и молочных блюд необходимо избегать. Разрешена пища растительного происхождения - крупы, зелень, фрукты и овощи, постный хлеб. Во время поста важно исповедаться и причаститься.

Если говорить о других запретах, то нельзя:

давать и брать деньги в долг (будут проблемы с финансами);

стричься (будут годы несчастий);

вышивать и шить (рискуете "зашить" счастье и навлечь беду).

Зная, когда начинается Петров пост в 2025 году и как его придерживаться, можно достойно пройти этот период.

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