Картошка на каждом этапе роста нуждается в подкормке.

Картофель является очень простым в выращивании корнеплодом. Чтоб насладиться потрясающим урожаем, его стоит вовремя удобрить.

Сегодня рассмотрим, чем подкормить картофель чтобы был хороший урожай. Это можно сделать во время посадки, после всходов, во время и после цветения. Вносить удобрения можно в грунт или с помощью опрыскивания.

Чем подкормить картофель при посадке

Лучше всего выбирать комплексные удобрения с азотом, калием и фосфором. Если не хотите использовать магазинную химию, то можно пойти другим путем.

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Добавьте перегной или компост в грунт и смешайте их вместе. Также можно вносить подкормку в лунки, но старайтесь не переборщить.

Это обогатит почву питательными веществами и создаст прекрасную среду для роста. Теперь рассмотрим, чем подкормить картофель после всходов.

Чем подкормить картофель по листу

Когда появится листва, можно воспользоваться этим и удобрять картошку с помощью опрыскивания. Например, стоит сделать азотно-калийную подкормку:

ведро воды;

300 граммов монофосфата калия;

200 граммов карбамида;

10 граммов борной кислоты.

Смешиваем все и опрыскиваем растения. Зная, как подкормить картофель по листу, можно не бояться, что пропустили удобрение при посадке.

Чем подкормить картофель до цветения еще? Можно взять в садоводческом магазине смесь фосфора, магния и калия, развести их согласно инструкции и пульверизатором опрыскать листву. В течение сезона повторяйте эту процедуру несколько раз и урожай вас порадует.

Чем подкормить картофель во время цветения

Когда бутоны только закладываются, в качестве удобрений стоит использовать костную и фосфоритную муку, суперфосфаты и гуминовую кислоту. С появлением цветов нужно обратить внимание на другую подкормку.

Хорошо для этих целей подойдет зола и настои из нее. Так, возьмите на ведро воды килограмм древесной золы. Далее хорошо перемешиваем и оставляем настаиваться на сутки. Каждый литр этой жидкости нужно разводить в ведре воды и использовать для полива под корень.

Можно пойти и более простым путем. Золу предварительно просеиваем, а затем под каждый куст всыпаем один стакан этой подкормки. Стоит слегка смешать ее с грунтом, чтоб она не так разносилась ветром.

Во время дождя или полива питательные вещества из золы будут распространяться по почве, где их впитают корни.

Стоит отметить, что подкормить картофель во время цветения можно также сульфатом калия, карбонатом калия и сернокислым калием. Их легко приобрести в садоводческом магазине и вносить согласно инструкции.

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