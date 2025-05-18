Рассказываем, чем легче вскопать огород - можно ли чем-то заменить лопату и облегчить себе труд.

Лопата есть в каждом хозяйстве и, кажется, что она незаменима. Но когда инструмента нет под рукой или же дело доходит до перекопки больших площадей, то поневоле задумываешься - а нельзя ли ее чем-то заменить? Оказывается, можно. Рассказываем, чем легче копать землю и в каких случаях лопату не нужно брать в руки.

Как проще копать землю, если лопатой тяжело или ее нет

Лопату можно заменить, а для некоторых огородно-садовых работ - даже нужно. Давайте разберемся, какие инструменты можно использовать вместо нее.

Вилы

Это первое, что приходит на ум, так как вилами также можно делать ряд процессов, за которые "отвечает" лопата". Конечно, полностью заменить ее вилы не смогут, но, к примеру, копать картошку лучше как раз вилами - они не повреждают клубни.

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Также вилами рыхлят землю и перекапывают - работать с ними более безопасно для спины. Целину, правда, вилами не вскопаешь, но почву после дождя физически обработать будет легче. Также вилами удобно переносить солому, сено, разбрасывать навоз.

Плоскорез Фокина

Это на самом деле чудо-инструмент, которым намного легче работать, чем лопатой или мотыгой. На рынке плоскорез появился относительно недавно, а придумал его сельскохозяйственный инженер-электрик Владимир Фокин.

С виду плоскорез напоминает тяпку, но неправильной формы - металлическая часть изогнута и прикреплена к плоскому черенку. Плоскорезом можно как рыхлить почву, так и окучивать грядки и полоть, причем на довольно обширных участках, в том числе и с тяжелой почвой. Но самый большой плюс этого инструмента - работать можно с прямой спиной, а значит нагрузка на нее будет меньше.

Культиватор ручной

Еще один вариант, чем можно быстро вскопать землю. Его также называют дисковый рыхлитель. Из себя культиватор представляет раму, на которую прикреплен вал с дисками (зубчиками). Таким инструментом можно рыхлить почву, копать ее, удалять сорняки.

Управлять культиватором довольно просто, но он не подходит для тяжелых почв. Кстати, ручку для него советуют крепить также плоскую и подбирать ее длину себе под рост.

Чудо-лопата

Это именно то, чем легче копать землю, нежели обычной лопатой. Есть несколько модификаций этого "чуда", а его главный плюс также в том, что он разгружает спину.

Как выглядит такой инструмент? На черенок устанавливают металлическую раму, к которой на шарнирах прикреплены вилы. Перекапывать землю такой чудо-лопатой - одно удовольствие, так как усилий нужно приложить минимум. Длина зубцов лопаты может быть разной.

Мотыга

Ну и собственно, старая-добрая мотыга. Большинство огородников не представляет своей жизни без мотыги, которую также постоянно совершенствуют.

Ею рыхлят землю, пропалывают сорняки, делают лунки и бороздки для посадки и перекапывают небольшие участки. Большие площади мотыга, может, и "потянет", но работать ею будет тяжело. Поэтому здесь ей лучше поискать альтернативу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать быстрый компост из листьев за две недели.

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