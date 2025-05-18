Лопата есть в каждом хозяйстве и, кажется, что она незаменима. Но когда инструмента нет под рукой или же дело доходит до перекопки больших площадей, то поневоле задумываешься - а нельзя ли ее чем-то заменить? Оказывается, можно. Рассказываем, чем легче копать землю и в каких случаях лопату не нужно брать в руки.
Как проще копать землю, если лопатой тяжело или ее нет
Лопату можно заменить, а для некоторых огородно-садовых работ - даже нужно. Давайте разберемся, какие инструменты можно использовать вместо нее.
- Вилы
Это первое, что приходит на ум, так как вилами также можно делать ряд процессов, за которые "отвечает" лопата". Конечно, полностью заменить ее вилы не смогут, но, к примеру, копать картошку лучше как раз вилами - они не повреждают клубни.
Также вилами рыхлят землю и перекапывают - работать с ними более безопасно для спины. Целину, правда, вилами не вскопаешь, но почву после дождя физически обработать будет легче. Также вилами удобно переносить солому, сено, разбрасывать навоз.
- Плоскорез Фокина
Это на самом деле чудо-инструмент, которым намного легче работать, чем лопатой или мотыгой. На рынке плоскорез появился относительно недавно, а придумал его сельскохозяйственный инженер-электрик Владимир Фокин.
С виду плоскорез напоминает тяпку, но неправильной формы - металлическая часть изогнута и прикреплена к плоскому черенку. Плоскорезом можно как рыхлить почву, так и окучивать грядки и полоть, причем на довольно обширных участках, в том числе и с тяжелой почвой. Но самый большой плюс этого инструмента - работать можно с прямой спиной, а значит нагрузка на нее будет меньше.
- Культиватор ручной
Еще один вариант, чем можно быстро вскопать землю. Его также называют дисковый рыхлитель. Из себя культиватор представляет раму, на которую прикреплен вал с дисками (зубчиками). Таким инструментом можно рыхлить почву, копать ее, удалять сорняки.
Управлять культиватором довольно просто, но он не подходит для тяжелых почв. Кстати, ручку для него советуют крепить также плоскую и подбирать ее длину себе под рост.
- Чудо-лопата
Это именно то, чем легче копать землю, нежели обычной лопатой. Есть несколько модификаций этого "чуда", а его главный плюс также в том, что он разгружает спину.
Как выглядит такой инструмент? На черенок устанавливают металлическую раму, к которой на шарнирах прикреплены вилы. Перекапывать землю такой чудо-лопатой - одно удовольствие, так как усилий нужно приложить минимум. Длина зубцов лопаты может быть разной.
- Мотыга
Ну и собственно, старая-добрая мотыга. Большинство огородников не представляет своей жизни без мотыги, которую также постоянно совершенствуют.
Ею рыхлят землю, пропалывают сорняки, делают лунки и бороздки для посадки и перекапывают небольшие участки. Большие площади мотыга, может, и "потянет", но работать ею будет тяжело. Поэтому здесь ей лучше поискать альтернативу.
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