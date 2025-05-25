Раньше читера можно было встретить примерно в 5% игр, сейчас же этот показатель достигает 40%, говорит Минь Ле.

Сегодня ни одна многопользовательская игра не обходится без внимания читеров, которые терроризируют обычных игроков.

Один из создателей Counter-Strike Минь Ле, более известный под ником Gooseman, назвал происходящее не иначе как эпидемией:

"Это именно эпидемия. Когда двадцать лет назад мы выпустили Counter-Strike, с читами тоже были проблемы, но всё было совсем не так. Тогда я встречал подозрительных игроков в 5-10% матчей. Сейчас же - в 40%, а то и 50%".

Он добавил, что читерство - это удар по всем: по игрокам, у которых пропадает желание играть, и по разработчикам, которые видят, как их труд обесценивается. При этом бороться с этим бедствием индустрия пытается не первый год.

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Riot Games, например, заявили, что у них есть целый разведотдел, который внедряется в читерские сообщества и заранее вычисляет новые эксплойты. В Marvel Rivals решили досрочно заканчивать матчи, если там начинается странная активность. Activision отчиталась о 136 тысячах забаненных аккаунтов в Call of Duty: Black Ops 6.

Ранее мы рассказывали, что Counter-Strike 2 поставил новый рекорд по одновременному онлайну. В игре одновременно находились 1.82 миллиона игроков.

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