Узнайте, каких запахов боятся пчелы и как сделать простую ловушку против них.

Пчелы и осы могут серьезно досаждать, особенно в жаркую погоду. Если возле дома есть пчелиное гнездо, то его жители могут часто залетать через окно. Встреча с насекомыми может закончиться укусом, а для аллергиков - даже госпитализацией.

Мы назвали самые эффективные способы, как избавиться от ос на балконе и в жилье. При этом рекомендуем применять агрессивные методы лишь в крайнем случае. Помните, что медоносы очень важны для природы.

Как прогнать ос из дома и квартиры

Пчел и ос проще не пускать, чем прогнать. Если заметили таких животных в доме, то стоит лишить их кормовой базы.

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Профилактика

Насекомых привлекает тепло и еда, особенно сладкие продукты и подгнившее мясо. Поэтому на столах и тумбах нельзя оставлять перебродившие фрукты, емкости из-под джема и вообще любые остатки пищи. Не оставляйте еду на видном месте и чаще подметайте пол.

Также стоит заделать щели в стенах и окнах, через которые пчелы попадают в дом. Попробуйте проследить, куда они вылетают, и замазать отверстия штукатуркой.

Уборка гнезда

Иногда можно обнаружить дикий улей за стеной дома, на чердаке или в хозяйственном помещении. Не убирайте его сами - это крайне опасно. Лучше попросить о помощи специалистов-дезинсекторов.

Отпугивание запахами

Один из самых эффективных способов изгнания нежелательных "гостей" - применение неприятных ароматов. Чтобы насекомые не залетали в помещение, стоит запомнить, чего боятся осы и пчелы:

цитрусы;

лаванда;

розмарин;

мята;

базилик.

Для этого разложите букеты по дому или расставьте баночки с эфирным маслом в местах, где часто бывают пчелы - возле окон и стола.

Также насекомые боятся запахов некоторых бытовых веществ, таких как уксус, средство для мытья посуды, растворитель для краски, кофейная гуща. Используйте их как ещё один способ, чем прогнать ос.

Ловушки

Если вредителей много, поставьте емкость с ароматной смесью в доступных местах. Они будут тонуть в жидкости и не смогут выбраться. Делается ловушка от ос и пчел очень просто: разрежьте пополам бутылку и вставьте верхнюю часть в нижнюю. Наполните медовой водой, соком или забродившим алкоголем. Поставьте на подоконник и ждите, когда пчелы попадутся.

Инсектициды

Против мошек можно применять химические препараты, но не забывайте о технике безопасности. А ещё весьма эффективные средства от ос - обычные копеечные клейкие ленты.

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