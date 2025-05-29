Рассказываем про важные нюансы ухода за аглаонемой в домашних условиях.

Аглаонема - это очень красивое и эффектное комнатное растение, которое выбирают за неприхотливость и яркие декоративные листья. Уход за аглаонемой в домашних условиях несложен, но есть нюансы, которые необходимо учитывать, чтоб она наградила вас цветами.

Как ухаживать за аглаонемой в домашних условиях

Чтобы она росла здоровой и пышной, обязательно поставьте этот цветок в месте с рассеянным светом. Прямые солнечные лучи лучше избегать - от него листья могут выгореть. По возможности выбирайте восточное или северное окно. Если света будет слишком мало, аглаонема даст знать - окраска ее листьев потускнеет, и она будет очень медленно расти.

Важно помнить, что этому растению нужна стабильная температура - от 20 до 25 градусов. А вот резких перепадов температуры и сквозняков надо избегать. Кроме того, необходимо регулярно его опрыскивать, чтоб поддерживать повышенную влажность воздуха.

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Если говорить о том, как часто поливать аглаонему, то все зависит от сезона. В весенне-летний период достаточно это делать 2-3 раза в неделю, а вот в осенне-зимний период - всего раз в 5-7 дней. Обязательно проверяйте почву - нельзя допускать пересыхания грунта или застоя воды в горшке.

Как заставить аглаонему куститься

Чтоб этого добиться, регулярно прищипывайте верхушки побегов. Это стимулирует рост боковых побегов, и растение станет более объемным. Также не забывайте обрезать старые листья и вовремя пересаживать.

Последнее нужно делать примерно раз в 1-2 года. В горшок всыпайте рыхлый и хорошо дренируемый грунт. Также стоит подкармливать ее универсальным удобрением для декоративно-лиственных растений раз в две недели.

Если вы ищете цветок похожий на аглаонему, то обратите внимание на диффенбахию, калатею или спатифиллум. У них тоже красивые яркие листья и такие же простые требования по уходу.

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