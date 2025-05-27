Новинки от Red Magic предлагают мощное железо и поддержку ПК-игр.

Китайская компания Nubia анонсировала игровые смартфоны Red Magic 10S Pro и 10S Pro+, фишкой которых стал уникальный встроенный эмулятор ПК с быстрым доступом к Steam и Epic Games Store, пишет Fone Arena.

Оба смартфона работают на разогнанном чипе Snapdragon 8 Elite, который должен тянуть топовые AAA-игры прошлых лет, а также получили активное охлаждение с использованием жидкого металла и специальные боковые клавиши, имитирующие триггеры контроллера.

Остальные характеристики включают 6,85-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Гц и тройную камеру 50 Мп + 50 Мп + 2 Мп, селфи на 16 Мп. Отличия моделей заключаются в размере батареи. Версия Pro+ получила аккумулятор на 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Ватт (до 100% за 35 минут), тогда как в Red Magic 10S Pro уже 7050 мАч с зарядкой 80 Вт.

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Среди других особенностей: аудиоджек 3,5 мм, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 7, стереодинамики и поддержка двух SIM-карт. В качестве ОС выступает Android 15 с оболочкой REDMAGIC AI OS 10.0.

Смартфоны доступны в конфигурациях 12 ГБ/16 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ ПЗУ, с ценами от 4999 юаней (~28 000 грн) до 5299 юаней (~30 000 грн). Продажи стартовали только в Китае.

Ранее на рынке появился самый доступный в мире смартфон с Snapdragon 8 Elite. Помимо актуального процессора, устройство может похвастать шустрым 144-герцовым экраном и аккумулятором 6800 мАч.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор на любой бюджет. Авторы бенчмарка AnTuTu называли смартфоны, которые в 2025 году предлагают лучшее соотношение цены-производительности.

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