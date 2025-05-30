Салат "Битая редиска" стал необычайно популярен благодаря легкому приготовлению и яркому вкусу.

Хрустящая и пикантная, с ароматной заправкой и насыщенным вкусом… Именно такой получается редиска маринованная - "битая", как говорят о ней. Готовят такую с помощью простого приема - отбивания, и благодаря ему она быстро маринуется, а вкус ее получается ярким и интересным.

Редиска "битая" - маринованная с чесноком и укропом

Если вы до сих пор не пробовали "отбивать" редиску, то сейчас - самое время.

Для приготовления вам понадобится:

Видео дня

300 г редиски;

3 зубка чеснока;

пучок укропа (небольшой);

1 ст. л. яблочного уксуса (6%);

1 ст. л. растительного масла;

0,5-0,75 ч. л. соли;

1 ч. л. сахара;

по желанию - острый перец чили и черный перец горошком.

Маринованная редиска "битая" - рецепт приготовления

Редиску вымыть, "хвостики" срезать. С помощью кухонного молотка отбить редиску - аккуратно, но с некоторым усилием, чтобы овощ растрескался. Это необходимо для того, чтобы редиска хорошо промариновалась.

Переложить битую редиску в миску, добавить измельченный укроп (можно также положить петрушку или кинзу), давленый чеснок. По желанию добавить острый стручковый перец без семян и несколько горошин черного перца. Затем посолить, всыпать сахар, влить уксус и масло.

Хорошо перемешать, затянуть пленкой и оставить в холодильнике на 1,5-2 часа, чтобы закуска промариновалась.

По такому же принципу готовится "Битая редиска" в банке - все ингредиенты помещаются в банку, закрывают, хорошо стряхивают и оставляют на время, чтобы редиска напиталась маринадом. Вместо банки можно использовать полиэтиленовый пакет з зип-застежкой.

Вас также могут заинтересовать новости: