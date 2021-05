С сегодняшнего дня игра будет работать на консоли нового поколения с ускоренными загрузками и в 60 FPS.

Сегодня для постапокалиптического блокбастера The Last of Us Part II вышел бесплатный патч под названием Enhanced Performance. Благодаря ему игра на PlayStation 5 работает в повышенном разрешении при 60 кадрах в секунду, а загрузки сократились в два раза.

Трейлер The Last of Us Part II – Enhanced Performance Patch

После установки патча владельцы PS5 смогут выбирать между двумя графическими режимами: 30 FPS и 60 FPS.

Подробней про The Last of Us Part II

Вторая часть постапокалиптической экшена от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PS4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом в 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия еще не раскрыла.

The Last of Us Part II установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки свои отзывы оставили 147 тысяч человек. А скандал вокруг игры, когда ей намеренно занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации всех пользовательских обзоров. Теперь опубликовать рецензию только спустя два дня после выхода любой игры.

The Last of Us Part II стала лидером по числу наград "Игра года", обогнав даже "Ведьмака 3". У экшена от Naughty Dog 300 таких наград, а у игры от CDPR – 260. Обзор игры от УНИАН можно прочитать по ссылке.

Автор: Сергей Коршунов