Да прольется кровь. Финальный обзор The Last of Us Part II (спойлеры)

Для начала добавим контекста и вспомним, что было 7 лет назад. Шел 2013 год, время PlayStation 3 подходило к концу. И мощным аккордом, завершающим прошлое поколение консолей, стал The Last of Us. Это экшн, который рассказывает о пандемии гриба кордицепса. В реальности он паразитирует на насекомых, прорастая сквозь их тела и в конечном итоге убивая. В игре же он мутировал и стал опасен для человека. Случилась эпидемия и большая часть населения планеты заразилась спорами кордицепса. Выжившие, стали собираться в различных карантинных зонах. В одной из таких, спустя 20 лет, мы и знакомимся с Джоэлом. Он опытный контрабандист, который в начале пандемии потерял свою дочь. Джоэл получает необычное задание – доставить девочку по имени Элли на одну из баз «Цикад» – местная террористическая организация, которая борется с военными и ищет вакцину от инфекции. Ключом к лекарству должна стать Элли – у девушки иммунитет к грибу-паразиту. Вот только путь лежит через пол страны. Так два незнакомых человека, проходя через массу смертельных опасностей, постепенно становятся родными. В результате Джоэл узнает, что цена за спасение человечества – жизнь Элли. Герой с боем прорывается в операционную и спасает девочку, обрекая весь мир на дальнейшую борьбу со страшной инфекцией.

Этот моральный выбор сам по себе стал чем-то шокирующим. Да и вся история взаимоотношений Джоэла с Элли зацепила игроков. Нельзя сказать, что игры семь лет назад не пытались поднимать серьезные темы. Но вышло так, что The Last of Us полностью состояла только из них. Она поднимала темы человечности в мире постапокалипсиса, вопросы отцов и детей, а также готовность пожертвовать всем миром ради одного человека. А еще, в отличие от проектов, того же Дэвида Кейджа (Beyond: Two Souls, Heavy Rain) в ней был интересный геймплей. Однако именно заложенные идеи и качественная постановка подарили The Last of Us множество наград и мировое признание. Именно поэтому игру принято было рассматривать с точки зрения режиссуры и сценария. Ведь настолько грамотно прописанных историй в гейминдустрии мало.

Журналисты пророчили, что The Last of Us изменит игровую индустрию. Этого конечно не случилось. Но свое влияние на другие проекты игра Нила Дракманна и студии Naughty Dog оказала. В глазах разработчиков игроки выросли, и студии теперь не стесняются поднимать взрослые темы в играх, не опасаясь, что аудитория их не поймет.

Оставался только один вопрос: сможет ли Naughty Dog превзойти самих себя? Об этом мы рассказали в нашем предыдущем материале по игре. Если вы опасаетесь спойлеров, там их нет. В предрелизном обзоре мы подробно описали мир игры, геймплейные механики, звуковой дизайн и графику. Он доступен по этой ссылке. Здесь же мы хотим поговорить о постановке и сюжете, а также о том, что нового нам хотят рассказать в The Last of Us Part II. Поэтому без легких спойлеров не обойтись.

Критичны ли спойлеры для The Last of US Part II?

Когда в мае случилась утечка сюжета, я как бы ни старался, не смог избежать знакомства с этой информацией. Но пройдя игру, оказалось, что сами по себе спойлеры не так критичны. Во-первых, Part II – это не лихой детектив, и сюжет в игре очень прост и лаконичен. Намного важнее во второй части глубина проработки идеи. А сюжетные повороты здесь добавляют контекста к уже пройденным сценам, и ты начинаешь по-новому смотреть на действия героев. Но это происходит в том случае, если вы полностью пройдете игру.

Во второй части много флешбеков и переосмыслений уже пройденных сцен. Так что картина становится видна целиком только после финала. Это, наверное, самый большой плюс второй части.

И если вы по какой-то причине пропустили предыдущее предупреждение, то дальше будут легкие спойлеры. Читать или нет – выбор за вами.

Насилие порождает насилие

Если же первая часть старалась охватить более обширный спектр тем, то в The Last of Us Part II ядром сюжета является месть. Но главное, что она не притянута за уши. Все максимально логично. Все решения, принятые Джоэлом в первой части, привели именно сюда. И какими бы благими намерениями он не руководствовался, все они вымостили дорогу в кровавый ад

Начинаем мы с мирной жизни в Джексонвилле. Элли повзрослела и доказала Джоэлу, что может самостоятельно ходить в патрули. Хотя без напарников конечно не обходится. Одним из них стала Дина. У девушек завязываются романтические отношение. И это именно та тема, из-за которой на Нила Дракманна еще до релиза обрушилась критика, ведь фанаты решили, что вторая часть сосредоточится вокруг однополых отношений. Но это не так.

Разумеется, отношения Элли и Дины показаны в игре. Но они служат фоном для основной истории. При этом фон этот не про однополые связи, а про отношения между людьми в целом. Они нужны для контраста, чтобы показать, как месть меняет Элли и отдаляет ее от всего светлого, что у нее есть.

Вступление в Part II не растянуто, и довольно быстро происходит событие, которое напрочь рушит уклад жизни героев в Джексонвилле. Элли просто вынуждена восстановить справедливость и совершить акт возмездия. И вопреки всем промо-материалам Sony, она это делает не одна. В процессе игры у Элли будет несколько напарников. Это помогает с точки зрения геймплея. Если на Элли напали, напарник в стороне не останется, будет стрелять во врага. Но что еще важнее, напарники помогают повествованию, создавая определенный контраст. Чем дальше вы двигаетесь по сюжету, тем сильнее Элли охватывает жажда мести. И вот уже с руками по локоть в крови Элли все больше думает о своей следующей цели, отмахиваясь от слов Дины. В какой-то момент для героини все теряет смысл и остается только месть.

Если вы до релиза все же читали утечки сюжета, то следующая информация не станет для вас новостью. Если же нет, то лучше пролистайте до следующего раздела.

Качая железо

Итак, приступим. Вторая половина игры лучше знакомит нас с девушкой Эбби. Начнем с главной претензии к этому персонажу – почему Эбби так сильно накачана. Самое интересное, что в ранних геймплейных роликах с руками Эбби все было в порядке. Но ближе к релизу и уже в самой игре мы увидели героиню, у которой практически «руки-базуки». Все тут же набросились на разработчиков с комментариями в духе: «где это в постапокалипсисе она берет протеиновые батончики» или же «она что, не вылезает из качалки». Не скрою, при первом появлении Эбби в игре у меня тоже возникло недоумение. Я совершенно не понимаю почему было принято решение сделать ее такой. Но все же по ходу игры разработчики ответят на вопрос откуда в постапокалипсисе спортзалы и в целом дадут понять, зачем она так сильно накачалась. Так что к ее внешнему виду вы привыкните.

Что же до самой Эбби, то это очень интересный персонаж. Помимо качалки, у нее есть свои хобби. К примеру, она коллекционирует монеты. А еще у нее есть друзья. Их то она и втянула в свою личную вендетту. Таким образом обе девушки ступают на опасный путь мести. И чем дальше они по нему идут, тем больше теряют. Вопрос лишь в том, смогут ли они остановиться.

Но главное, Эбби помогает донести главную мысль разработчиков – насилие порождает насилие.

Враги тоже люди

Отдельно стоит похвалить студию за то, как сделаны враги. Не сюжетные персонажи, а именно NPC, с которыми вы частенько будете сталкиваться. Разработчики прописали всем им имена и цепочки взаимоотношений. Это важно, потому что подчеркивает тот факт, что каждая жизнь ценна. Убивать плохо. И в Part II вы это прекрасно понимаете. Только что вы подкараулили солдата за углом, вскоре его группа нашла тело и оказывается, что он был чьим-то мужем или другом. Кто-то обязательно начнет стенать или сокрушаться по этому поводу. Да что говорить, если во второй части даже у собак есть клички. И если вы убьете пса, его обязательно кто-то начнет звать по имени и пытаться отомстить за смерть питомца.

Вся игра работает над тем, чтобы донести главную мысль – идею о том, как губительна месть и как важно прощение.

Оно того стоит?

В этом материале было несколько легких спойлеров, но в целом мы старались их избегать. Разумеется, что в игре будет намного больше контента, чем мы здесь раскрыли. Помимо Джексона и Сиэтла здесь будут и другие локации. Помимо Элли, Дины и Эбби, будут и другие герои, включая Джоэла, Томми, руководителя группировки ВОФ и членов секты Серафитов. И естественно, во все это будет интересно играть.

В Naughty Dog постарались максимально улучшить геймплей. К примеру, разработчики избавились от скучных механик, вроде толкания мусорных баков или перевозки Элли через реку. Теперь девушка умеет плавать, а сами баки встречаются очень редко. Да и тащить их нужно все пару метров. А бывает, что игра это делает за вас – вот открыли вы ворота, а оттуда выкатился мусорный контейнер прямиком туда, куда вам нужно. В общем в игровом процессе одни улучшения.

А в отдельных сценах и вовсе хочется аплодировать, но на экране так зашкаливает динамика событий, что некогда выпускать геймпад из рук. Так что если вы все еще думаете, стоит ли играть в The Last of Us Part II, то можем с уверенностью сказать – стоит.

Если же вам уже удалось пройти игру или вы не согласны с оценкой, милости просим обсудить это с нами в комментариях.

Оценка УНИАН 10/10

Сергей Коршунов