Создатели Stellar Blade переименовали свою новую игру и показали первый арт с героинями

Project Witches теперь называется Project Spirits.

Студия Shift Up, подарившая нам экшен Stellar Blade и мобильный хит Goddess of Victory: Nikke, официально анонсировала свой новый проект под рабочим названием Project Spirits, ранее он мелькал в утечках как Project Witches.

Project Spirits - это новая флагманская игра студии, задуманная как кроссплатформенный проект в стиле "восточного фэнтези" с акцентом на субкультурную эстетику. Это совершенно новая франшиза, которую в Shift Up хотят вывести на глобальный рынок как высокобюджетный тайтл топ-уровня.

Shift Up открыла найм сотрудников на проект, причём в требованиях к художникам и сценаристам указаны такие ориентиры, как Genshin Impact, Zenless Zone Zero, Ghost of Tsushima, Dynasty Warriors, а также Clair Obscur: Expedition 33 и собственные игры студии - Stellar Blade и Nikke.

Также студия опубликовала первый арт с героинями новой игры. Релиз Project Spirits запланирован на 2027 год.

Ранее мы рассказывали, что датамайнеры нашли в ПК-версии Stellar Blade следы скрытого режима мультиплеера. Хоть разработчики не довели эту систему до ума, это можно исправить модами.

