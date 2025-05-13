Хитовый экшен Stellar Blade появится на компьютерах уже 11 июня. Об этом стало известно благодаря утечке на YouTube-канале PlayStation, где раньше времени опубликовали трейлер с датой выхода.
Если верить информации в ролике, ПК-геймеры получат:
- Поддержку NVIDIA DLSS 4 и AMD FSR 3.
- Неограниченный фреймрейт.
- Повышенное разрешение текстур окружения.
- Японскую и китайскую озвучку плюсом к английской.
- Поддержку экранов формата 21:9 и 32:9.
- Нового босса — Манна.
- 25 новых обликов.
Stellar Blade будет доступна в Steam и Epic Games Store. С релизом ПК-версии проект получит коллаборацию с гача-игрой Nikke: Goddess of Victory от той же студии-разработчика.
Пока что Stellar Blade доступна только на PlayStation 5, где ее выпустили в апреле 2024 года. Игра понравилась геймерам настолько, что стала самой высокооцененной игрой 2024 года. Речь про оценки пользователей на Metacritic. Также проект показал лучший результат среди всех PS5-игр с момента выхода консоли.
Игра еще до релиза попала в скандал из-за слишком сексуализированного и откровенного костюма главной героини, Евы, который явно не соответствует характеру сюжета, в центре которого стоит борьба с жестокими монстрами. Впрочем, это лишь усилило интерес игроков в данному проекту.
История Stellar Blade посвящена спасению земли от непреодолимого врага. Главная героиня – Ева, член седьмого Воздушного отряда. Изначально проект создавался как маленький инди-тайтл, но на него обратила внимание Sony и предложила авторам сотрудничество.