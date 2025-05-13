В экшен добавят 25 новых костюмов для главной героини и ряд технических улучшений, включая неограниченый фреймрейт.

Хитовый экшен Stellar Blade появится на компьютерах уже 11 июня. Об этом стало известно благодаря утечке на YouTube-канале PlayStation, где раньше времени опубликовали трейлер с датой выхода.

Если верить информации в ролике, ПК-геймеры получат:

Поддержку NVIDIA DLSS 4 и AMD FSR 3.

Неограниченный фреймрейт.

Повышенное разрешение текстур окружения.

Японскую и китайскую озвучку плюсом к английской.

Поддержку экранов формата 21:9 и 32:9.

Нового босса — Манна.

25 новых обликов.

Stellar Blade будет доступна в Steam и Epic Games Store. С релизом ПК-версии проект получит коллаборацию с гача-игрой Nikke: Goddess of Victory от той же студии-разработчика.

Видео дня

Пока что Stellar Blade доступна только на PlayStation 5, где ее выпустили в апреле 2024 года. Игра понравилась геймерам настолько, что стала самой высокооцененной игрой 2024 года. Речь про оценки пользователей на Metacritic. Также проект показал лучший результат среди всех PS5-игр с момента выхода консоли.

Игра еще до релиза попала в скандал из-за слишком сексуализированного и откровенного костюма главной героини, Евы, который явно не соответствует характеру сюжета, в центре которого стоит борьба с жестокими монстрами. Впрочем, это лишь усилило интерес игроков в данному проекту.

История Stellar Blade посвящена спасению земли от непреодолимого врага. Главная героиня – Ева, член седьмого Воздушного отряда. Изначально проект создавался как маленький инди-тайтл, но на него обратила внимание Sony и предложила авторам сотрудничество.

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