Также летом Microsoft сделает пару важных анонсов, связанных с Game Pass.

Источники The Verge сообщили, что 9 июня состоится большая презентация игр Xbox. На ней, помимо прочего, ожидается показ следующей части в знаменитой серии шутеров Call of Duty и анонс новой части Gears of War.

Также в ходе ивента должны назвать даты выхода Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed и грядущей игры про Индиану Джонса от авторов Wolfenstein.

Известный инсайдер Том Хендерсон сообщает, что летом Microsoft также сделает пару важных анонсов, связанных с Game Pass. В частности, должны анонсировать добавление игр Activision Blizzard в подписочный сервис, включая некоторые предыдущие части Call of Duty.

И напоследок, стоит ждать "железных" анонсов. Как минимум, удешевленной модели Xbox Series X без дисковода, фото которого ранее публиковались в сети. Как максимум – портативной консоли Xbox, слухи о которой стали активно циркулировать в сети в последние пару месяцев.

Возвращаясь к публикации The Verge, стоит упомянуть, что ранее была информация о ремастере серии Gears of War, выполненный на манер Halo: The Master Chief Collection. Возможно, его представят вместе с полноценной новой частью.

Напомним, первая игра из серии Gears of War от студии Epic Games вышла в 2006 году и фактически "зародила" целую плеяду шутеров от третьего лица с укрытиями. Позже вышло еще три части, а с 2016 за разработку новых частей отвечает студия The Coalition. Последняя номерная игра серии вышла в 2019 году – она получила неплохие оценки критиков за достойный сценарий и добротный мультиплеер.

Ранее СМИ опубликовали материал, в котором говорится, что у Microsoft все плохо с Xbox, продажи консолей падают, перспективы Game Pass тоже туманны. В связи с этим компания может серьезно пересмотреть свой бизнес на фоне неудач с консолями линейки Xbox Series.

Первым шагом был перенос эксклюзивов Xbox на PlayStation и Nintendo. Среди них – RPG Pentiment и Hi-Fi Rush, один из главных игровых сюрпризов 2023 года. А в этом месяце на PlayStation и Nintendo Switch заглянет "‎выживач" Grounded от Obsidian.

