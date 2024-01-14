По слухам, разработка сборника уже завершена и в настоящий момент проходит внутренний этап тестирования.

Microsoft представит ремастеры серии Gears of War уже на следующей неделе. Это будет сборник, выполненный на манер Halo: The Master Chief Collection.

Об этом сообщает издание Insider Gaming. По информации инсайдеров, разработка уже находится на финальной стадии и в настоящий момент проходит внутренний этап тестирования в студии The Coalition.

Скорее всего, сборник анонсируют уже на ближайшей Xbox Developer_Direct, которая пройдет 18 января. Выход сборника не заставит себя долго ждать – это позволило бы фанатам скоротать время до выхода готовящейся шестой части Gears of War.

Какие части войдут в компиляцию и будет ли это полноценная реставрация, как в случае с серией Resident Evil, или в играх просто обновят визуальную часть – неизвестно. Слухи вокруг обновления одной из главных консольных франшиз Xbox "ходят" уже довольно длительное время.

Напомним, первая игра из серии Gears of War от студии Epic Games вышла в 2006 году и фактически "зародила" целую плеяду шутеров от третьего лица с укрытиями. Позже вышло еще три части, а с 2016 за разработку новых частей отвечает студия The Coalition. Последняя номерная игра серии вышла в 2019 году, а в 2020-м состоялся релиз пошаговой стратегии Gears Tactics.

Также в этом году геймеры получат возможность попробовать ремейки Metal Gear Solid 3 и Silent Hill 2. Если все пойдет хорошо, вполне вероятно, что в будущем мы получим больше переизданий этих культовых серий.

2024 год уже начался с триумфального возвращения "Принца Персии", а до конца месяца геймеры получат долгожданное продолжение культовой серии файтингов, одну из лучших игр современности в новой обертке и парочку других интересных тайтлов. УНИАН собрал пятерку игр января, которые стоит добавить в список желаемого.

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