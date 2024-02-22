При этом в Microsoft еще раз подчеркнули, что крупные ААА-тайтлы вроде Starfield и грядущая игра про Индиану Джонса останутся эксклюзивами Xbox.

Microsoft наконец-то назвала игры, которые перестанут быть эксклюзивами Xbox и ПК и вскоре появятся на конкурентных платформах. Их названия мы уже слышали из разных утечек, но теперь это подтверждено официально – и у каждой игры есть дата выхода.

Первый эксклюзив Xbox, который заглянет на сторонние платформы – RPG Pentiment от автора Fallout: New Vegas. Она появится на PlayStation 4/5 и Nintendo Switch уже сегодня, 22 февраля.

Западным критикам игра очень понравилась, а отдельные издания даже назвали ее одной из лучших игр 2022 года.

Следом пойдет ритмический экшен Hi-Fi Rush, один из главных игровых сюрпризов 2023 года. На PlayStation 5 премьера игры намечена на 19 марта. У нее также будет физическое издание.

А уже 16 апреля на PlayStation 4/5 и Nintendo Switch заглянет "‎выживач" Grounded от все тех же Obsidian. Аудитория игры насчитывает 20 миллионов пользователей, и с геймерами с новых платформ их свяжут с помощью кроссплея.

Последним перекочевавшим эксклюзивом Xbox станет Sea of Thieves, хитовый кооперативный пиратский экшн. На PS5 в него можно будет сыграть 30 апреля: создатели игры уже выпустили отдельное обращение.

СМИ отмечают, что ситуация довольно занятная, в том числе потому, что сама Sony, как известно, уже прекратила выпускать игры для PS4, независимо от их технической ресурсоемкости. В то время как Microsoft выпустит два своих эксклюзива даже на устаревшем поколении PlayStation.

При этом в Microsoft подчеркнули, что крупные ААА-тайтлы вроде Starfield, Hellblade II и грядущая игра по "Индиане Джонса" останутся эксклюзивами Xbox.

Как сообщал УНИАН, в этом году стоит ждать выхода обновленной серии Xbox Series X/S. Они дебютируют осенью. Известно, что у старшей версии будет цилиндрический корпус и появится версия с SSD на 2 терабайта. А энергопотребление уменьшится на 15%.

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