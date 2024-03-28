В Microsoft сейчас работают над версией Xbox Series X без дисковода в белом корпусе – она будет стоить на $50-100 дешевле

С начала года в соцсетях ходят слухи о том, что Microsoft готовится представить обновленную версию своей самой мощной консоли Xbox Series X без дисковода. Теперь есть возможность взглянуть на дизайн.

Как и сообщалось, у обновленной Xbox Series X будет два ключевых отличия от оригинальной приставки: корпус в белом цвете и отсутствие привода для чтения дисков. В остальном дизайн остался прежним, как и узнаваемые элементы, включая светящийся логотип Xbox спереди.

Помимо цвета, запланированы некоторые внутренние улучшения, в частности, обновленная система охлаждения. По основному "железу" вряд ли будет какой-то апгрейд.

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В продаже консоль ожидается уже летом этого года. Цена, предположительно, будет на $50-100 ниже относительно дисковой версии Xbox Series X, которая продается за 499 долларов. Анонс должен состояться в ближайшие месяцы.

Ранее СМИ опубликовали материал, в котором говорится, что у Microsoft все плохо с Xbox, продажи падают, а перспективы Game Pass тоже туманны. В связи с этим компания может серьезно пересмотреть свой бизнес на фоне неудач с консолями линейки Xbox Series.

В конце 2023 года были слухи, что Xbox нового поколения выйдет на два года раньше PS6: Microsoft якобы собирается представить ее уже в 2026-м. Ранее считалось, что выход консоли запланирован на 2028 год. Sony к тому моменту сможет предложить только PS5 Pro с менее актуальным "железом".

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