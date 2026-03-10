После перерасчета пенсий лица с инвалидностью могут рассчитывать на новые суммы выплат.

Пенсия по инвалидности для 1, 2 и 3 группы так же, как и многие другие социальные страховые выплаты, была пересмотрена правительством в рамках ежегодной индексации пенсий. Большинство страховых выплат вырастет на 12,1%, в том числе, пенсия по инвалидности в Украине. Узнайте, сколько будут платить лицам со второй группой.

Как происходит перерасчет пенсии по инвалидности 2 группы - как поднимут пенсии

Согласно постановлению Кабмина №236 от 25 февраля 2026 года, размер пенсионных выплат вырастет в соответствии с ростом средней заработной платы. ПФУ напоминает, что на пенсию по инвалидности может рассчитывать человек, который может подтвердить наличие страхового стажа от года до пятнадцати лет в зависимости от возраста, когда он получил группу. При этом то, какая пенсия по 2 группе инвалидности в Украине будет у гражданина страны, зависит от суммы его пенсии по возрасту. Для второй группы установлен фиксированный размер - 90% от такой выплаты.

Например, если в результате расчетов пенсия по возрасту, которую мог бы получать человек с инвалидностью, получилась в размере 4 000 гривень, то выплаты "по группе" составят 3 600 гривень. В случае, когда у человека более высокая база, то есть, пенсия по возрасту гораздо больше, например, 10 000 гривень, то и выплаты по второй группе инвалидности будут ощутимее - 9 000 гривень.

Правительство Украины само определяет, когда можно пересчитать пенсию по инвалидности - в ответ на запрос УНИАН Пенсионный фонд Украины сообщил, что индексация пенсий 2026 с 1 марта - это норма, и в нашей стране подобный перерасчет происходит ежегодно именно в этих числах.

Важно понимать, что некоторым людям, попадающим под такую категорию, начисляется другая пенсия по инвалидности - 2 группа без стажа, размер которой не зависит от суммы пенсии по возрасту, потому что ее просто не с чего считать, если человек никогда не работал. Для таких лиц установлена фиксированная социальная выплата, на которую влияет прожиточный минимум. На данный момент он равен 2 595 гривням.

В 2026-м году украинцы со второй группой инвалидности без стажа смогут получать 100% от этой суммы - 2 595 гривень пенсии, и результатов переиндексации они не почувствуют, так что, перерасчет пенсионных выплат напрямую повлияет лишь на тех людей с инвалидностью, которые получают деньги, имея необходимое количество лет страхового стажа.

